kino zug Fliz Filmclub Zug: Eine Tänzerin kämpft sich zurück auf die Bühne Am 27. März wird im Kino Gotthard der Film «Becoming Giulia» als Innerschweizer Premiere gezeigt.

Die Ballerina Giulia Tonelli erkämpft sich nach ihrer Mutterschaft den Weg zurück auf die Bühne. Bild: PD

Diesmal nicht am 2. Montag des Monates sondern erst am letzten Montag im März, am 27. um 20 Uhr zeigt der fliz Filmclub Zug im Kino Gotthard die Innerschweizer Premiere «Becoming Giulia» von Laura Kaehr mit Giulia Tonelli, Ballerina und Mitglied der Balletttruppe des Opernhauses Zürich.

Giulia Tonelli, Solotänzerin am Opernhaus Zürich, kehrt aus dem Mutterschaftsurlaub zurück. Sie muss darum kämpfen, ihren Platz und eine neue Balance zu finden zwischen der wettbewerbsorientierten und extrem anspruchsvollen Welt einer Elite-Ballettkompanie und ihrem neuen Familienleben.

Der Dokumentarfilm taucht ein in den Mikrokosmos eines grossen Opernhauses in der Zeit zwischen 2019 und 2021. Ein intimer und engagierter Blick auf die Reise einer Frau, die ihren Körper und sich selbst zurückfordert, um wieder auf der Bühne zu stehen.

Die Regisseurin Laura Kaehr und der Kameramann Felix von Muralt werden anwesend sein. Beide sind nach dem Film für ein Gespräch bereit.