Kinovorstellung

Corina Schwingruber Ilic (40) und Nikola Ilic (44) machen sehr erfolgreich Filme, die an internationalen Festivals Anerkennung finden. 2012 war sie mit «Baggern» erstmals für den Schweizer Filmpreis nominiert, 2015 gemeinsam für «Just another day in Egypt» und 2017 unabhängig voneinander: er mit «Rakijada», sie mit «Ins Holz» (Co-Regie mit Thomas Horat). Mit «All Inclusive» nahm sie 2019 die Trophäe heim. Neben je einem eigenen Projekt – er ist als Kameramann an ihrem beteiligt, sie als Cutterin an seinem – haben sie auch wieder ein gemeinsames, das sich ökologischen Fragen in Serbien widmet. Sie leben mit ihren Töchtern in Luzern. Vier bis fünf Monate im Jahr verbringen sie in Belgrad. (reg)