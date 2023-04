Kino Zug «Wutbauer» und «arroganter Städter» auf gegenseitiger Tuchfühlung Der Fliz Filmklub Zug präsentiert Kurt Langbeins «Der Bauer und der Bobo». Darin steht das gegenseitige (Un-)Verständnis zwischen Stadt- und Landbevölkerung im Fokus.

Hier entsteht Zirbenschnaps. Bergbauer Christian Bachler (links) bringt «Bobo» Florian Klenk seinen Alltag auf der Alm nahe. Bild: Filmstill

Um den Filmtitel «Der Bauer und der Bobo» zu verstehen, sei die Erklärung des in der österreichischen Umgangssprache gebräuchlichen Begriffes vorweggenommen: Mit dem «Bobo» ist auf eher abschätzige Weise ein gebildeter, meist liberal gesinnter Mensch gemeint, welcher der Wohlstandsgesellschaft angehört und sich – aus Sicht der «anderen» Seite – für etwas Besseres hält.

In der Produktion des Filmemachers Kurt Langbein tritt der Bobo in Gestalt des bekannten Wiener Falter-Journalisten Florian Klenk auf. Hintergrund der Geschichte ist ein tragischer, medial intensiv abgehandelter Vorfall, bei dem eine junge Frau auf einer Alm von einer frei weidenden Mutterkuh zu Tode getrampelt worden ist. Die Behörden machten den zuständigen Bauern verantwortlich. Florian Klenk stützte das Urteil öffentlich, was bei den Landwirten grossen Unmut auslöste.

Einer der lautesten unter ihnen war der Bauer Christian Bachler, der auf seinem abgeschiedenen Hof in der Weststeiermark um nachhaltige Landwirtschaft und Selbstvermarktung bemüht ist. Seit Jahren tut er sich – wie viele andere Landwirte – schwer mit den Vorgaben der Obrigkeit und immer strafferen EU-Normen, die Menschen wie ihm das Leben schwer machen. In einem wütenden, viral gegangenen Videobeitrag auf Social Media schalt er den arroganten Falter-«Oberbobo» und lud ihn im selben Zuge ein, eine Woche bei ihm auf der Alm mitzuarbeiten, damit er sehe, was einem das Bauerndasein abverlangt.

Wider allgemeinen Erwartens nahm Klenk die Einladung des «Wutbauern» an und besuchte den schlagfertigen Bachler und seine Mutter auf deren Berghof. Es folgten erbauliche Tage des Austausches, allmählich erwuchs daraus ein gegenseitiges Verständnis und gar eine nachhaltige Freundschaft. Abermals begab sich Klenk in die steirische Abgeschiedenheit auf den Bachler-Hof.

Als der Bauernbetrieb plötzlich versteigert werden sollte, um die offenen Schulden bei der kreditgebenden Raiffeisenbank zu tilgen, organisierte der Medienmann eine Spendenaktion – mit überwältigender Resonanz. Die nötige Summe kam innert Kürze zusammen, der Hof war gerettet.

Gesellschaftliches Stadt-Land-Gefälle

Kurt Langbein erzählt mit «Der Bauer und der Bobo» die ganze Geschichte aus nächste Nähe. Die Begegnungen mit dem selbstbewussten, nicht aufs Maul gefallenen Bergbauern sind von zahlreichen heiteren Situationen geprägt. Der Film zeigt eindrücklich auf, mit welchen Schwierigkeiten nachhaltige Landwirtschaft einhergeht und wie die Situation der Betroffenen von der Allgemeinheit wenig bis gar nicht wahrgenommen wird, schon gar nicht in der Grossstadt.

Der Fliz Filmklub Zug präsentiert die Zentralschweizer Premiere von «Der Bauer und der Bobo» am Montag, 8. Mai, um 20 Uhr im Kino Gotthard. Es wird voraussichtlich ein Saalgast zugegen sein, wer, ist zum Zeitpunkt noch offen. Seitens Regisseur wird im Vorfeld der Filmaufführung aufschlussreiches Hintergrundwissen vermittelt.