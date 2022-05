Leserbrief Kitas gegen den Fachkräftemangel «Leserbrief: Kinder benötigen keine Kitas», Ausgabe vom 7. Mai

Wir alle haben die Möglichkeit, unsere persönliche Meinung in einem Leserbrief zu äussern. Emil Schweizer, Kantonsrat der SVP Neuheim hat dies getan, und ich als Leserin dieser Zeitung kann dies zum Glück ebenfalls. Kinder benötigen keine Kitas. Nur schon diese Überschrift ist meiner Meinung nach absolut verwerflich. Sie schreiben, dass Mütter sich rundum «selbstverwirklichen» möchten. Die Zeit für andere Dinge wie Erziehung und Betreuung sollen bitte die Kitas übernehmen.

Tatsache ist, dass wir in der Schweiz und auch im wirtschaftsfreundlichen Kanton Zug einen überaus hohen Personalbedarf an Fachkräften aufweisen. Frauen und Männer sind gesucht, ob im Gastrogewerbe, im Gesundheitsbereich oder in zahlreichen technischen Berufen. Ich als Mutter bin froh, gibt es viele Zuger Kitas, welche sich ausgewogen für die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder einsetzen.

Die Anforderungen an unser heutiges Leben sind anders als früher. Ist es so falsch, wenn Eltern mit Unterstützung von Kitas Familie und Beruf vereinbaren? Dies sollte im Jahr 2022 doch möglich sein.

Mariann Hegglin, Zug