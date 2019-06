Das sind die Noten der Jodler, Alphornbläser und Fahnenschwinger Die Vorträge der aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 63. Zentralschweizerischen Jodlerfest wurden von einer Jury bewertet. Hier sind die vollständigen Klassierungslisten.

Die Vorträge der Jodlerinnen und Jodler werden nach folgenden Kriterien bewertet: Tongebung und Aussprache, Rhythmik und Dynamik sowie die harmonische Reinheit sowie Gesamteindruc. Die maximal zu erreichende Punktzahl ist 60. Die Leistungen werden nach einem Punkteschema klassiert. Die Leistungen der Nachwuchsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden nicht bewertet. Die Vorträge im Alphornblasen und Fahnenschwingen werden nach einem eigenen Reglement bewertet.

Klasse (sehr gut): 60,0 bis 54,0 Punkte Klasse (gut): 53,5 bis 48,0 Punkte Klasse (befriedigend): 47,5 bis 42,0 Punkte Klasse (ungenügend): unter 42,0 Punkten

Jodlerinnen Einzel

(1) Barmettler Manuela, Kerns

(1) Bättig Monika, Gunzwil

(1) Bieri-Risi Karin, Luzern / Littau

(1) Bircher Franziska, Oberdorf

(2) Bühler Heidi, Neuenkirch

(1) Bühler-Krebs Daniela, Burgistein

(2) Buholzer Karin, Beromünster

(1) Bussmann Pia, Fenkrieden

(1) Christen-Amrein Iris, Kriens

(1) Egli-Unternährer Barbara, Schangnau

(1) Ettlin-Mathis Monika, Kerns

(3) Fischer Jana, Zug

(1) Frank Monika, Ennetbürgen

(1) Fuchs-Kälin Yvonne, Unteriberg

(1) Gernet-Aregger Ursula, Horw

(2) Graber-Zemp Regula, Willisau

(1) Heer Gabriela, Horw

(2) Hummel-Gass Monika, Kestenholz

(1) Husistein Madlene, Schwarzenberg LU

(1) Imgrüt Edith, Buttisholz

(1) Ineichen-Lipp Trudy, Wolhusen

(2) Karmann Simone, Luzern

(2) Keller-Bucher Agnes, Littau,

(1) Küng Karin, Sachseln,

(1) Kunz Tabea, Winterthur

(2) Landau Eva, Wilen

(1) Laube Anita, Wislikofen

(3) Moser Rita, Oberlunkhofen

(2) Müller Bernadette, Kägiswil

(1) Ott Flurina, Unteriberg

(1) Perreten Orlinda, Lauenen b. Gstaad

(1) Pfrunder Cornelia, Weggis

(1) Riebli Tamara, Giswil

(1) Ruhstaller-Reichmuth Käthy, Einsiedeln

(2) Scheuber-Stalder Maria-Anna, Buttisholz

(2) Stadelmann-Hummel Rebekka, Beromünster

(2) Stalder Sandra, Rothenthurm

(2) Staub Anja Maria, Sempach

(1) Strebel-Planzer Trudy, Aettenschwil

(1) Styger-Reichlin Esther, Sattel

(1) Waser-Lustenberger Eva, Luzern

(1) Wicki Cornelia, Entlebuch

(1) Wismer Arlette, Rickenbach LU

(1) Zanini-Brun Erika, Altdorf



Jodler Einzel

(1) Arnold Peter, Stansstad

(1) Bachmann Martin, Willisau

(3) Banz Pascal, Büron

(1) Bühler Marco, Burgistein

(1) Emmenegger Konrad, Flühli LU

(1) Fallegger Remo, Sörenberg

(1) Felder Andreas, Ebnet

(2) Röösli Josef, Roggwil BE

(1) Schelbert Konrad, Seewen SZ

(2) Tanner Beni, Flühli LU

(1) Thalmann Franz, Wolhusen

Jodler Duett

(1) Arnold Lisbeth, Kulmerau/Steiger-Roos Cornelia, Hochdorf

(1) Arnold Peter, Stansstad/Wolfisberg Gerhard, Alpnach Dorf

(2) Arnold-Schmidlin Verena, Kriens/Roth Armin, Neuenkirch

(1) Bucher-Pfyl Manuela, Flühli LU/Iten-Pfyl Doris, Arth

(1) Bucher-Tanner Christina, Luzern/Fallegger Romy, Malters

(2) Bühler Heidi, Neuenkirch/Graber-Zemp Regula, Willisau

(1) Bühler Marco, Burgistein/Bühler-Krebs Daniela, Burgistein

(2) Bussmann Peter, Dietwil/Zemp Herbert, Giswil

(1) Christen-Amrein Iris, Kriens/Duss-Amrein Aline, Grosswangen

(2) Dobler-Bühler Sandra, Galgenen/Rickenbacher Hans, Neuheim

(2) Eichenberger-Stocker Yvonne, Lenzburg/Wyrsch Alexandra, Emmenbrücke

(2) Epp René, Schüpfheim/Epp Priska, Schüpfheim

(1) Erni-Lipp Fabienne, Auw/Agner-Jenni Gaby, Schwarzenberg LU

(1) Felder Willy, Finsterwald/Felder Franziska, Marbach LU

(1) Felder-Lipp Ramona, Emmenbrücke/Lipp Pia, Emmenbrücke

(1) Fend-Bruder Yvonne, Seengen/Wismer-Felder Priska, Rickenbach

(1) Fend-Bruder Yvonne, Seengen/Studer Sämi, Altwis

(2) Fischer-Eicher Anita, Geiss/Arnold Bruno, Willisau

(1) Gernet-Aregger Ursula, Horw/Aregger Ueli, Kastanienbaum

(1) Goldbach-Banz Nicole, Luzern/Banz-Roos Ottilia, Luzern

(1) Habermacher-Wicki Claudia, Grosswangen/Tettamanti-Wicki Ester, Oberweningen

(2) Häfliger Luzia, Willisau/Huwyler Markus, Wauwil

(1) Heer Fries Sibylle, Dierikon/Manser-Heer Corinne, Ebikon

(1) Hirschi-Bieri Helen, Marbach LU/Bieri Madlen, Meggen

(2) Huwiler Flawia, Kerns/Schmidlin Sara, Ebikon

(1) Ineichen-Lipp Trudy, Wolhusen/Ineichen Barbara, Nottwil

(1) Janser-Hegner Brigitte, Tuggen/Schnyder Ramona, Tuggen

(1) Kammermann-Unternährer Rita, Romoos/Roos-Unternährer Esther, Wolhusen

(1) Karmann Simone, Luzern/Dachauer Anita, Saas im Prättigau

(2) Kayser Eliane, Oberdorf NW/Omlin-Kayser Janine, Alpnach Dorf

(2) Keller-Bucher Agnes, Littau/Rast Luzia, Rothenburg

(2) Lötscher Wey Nadia, Ruswil/Grüter-Portmann Edith, Sempach Stadt

(1) Moor Martina, St. Stephan/Vock Isabelle, Wallbach

(1) Müller-Bischof Margrith, Unterägeri/Niederberger Madlen, Kägiswil

(1) Roos Svenja, Emmenbrücke/Gloggner Martin, Hellbühl

(2) Schärli-Fuchs Daniela, Willisau/Felder-Wallimann Susanne, Schüpfheim

(2) Scherrer-Achermann Petra, Willisau/Blum-Felder Renate, Willisau

(1) Schmid Karin, Hildisrieden/Buholzer Karin, Beromünster

(1) Schöpfer Manuela, Sursee/Leupi Vreni, Mauensee

(1) Stadelmann Brigitte, Büron/Fischer-Troxler Sybille, Triengen

(1) Stadelmann Eveline, Escholzmatt/Krummenacher Thomas, Marbach

(1) Stadelmann Roger, Sörenberg/Bieri Sandro, Sörenberg

(1) Stadelmann-Hummel Rebekka, Beromünster/Gebistorf-Zemp Hedy, Neuenkirch

(1) Stampfli Monika, Geiss/Arnold Adrian, Ettiswil

(1) Staub Anja Maria, Sempach/Waser-Lustenberger Eva, Luzern

(2) Stocker Liselotte, Wilen (Sarnen)/Müller Bernadette, Kägiswil

(1) Strebel-Planzer Trudy, Aettenschwil/Elmer Marina, Beinwil (Freiamt)

(1) Studer Sämi, Altwis/Studer-Stadelmann Annalies, Escholzmatt

(1) Styger-Reichlin Esther, Sattel/Stadler-Reichlin Yvonne, Steinerberg

(1) Thalmann Franz, Wolhusen/Thalmann Armin, Menznau

(1) Thalmann Hubert, Flühli LU/Thalmann Martin, Flühli LU

(1) Vitali Albert, Oberkirch/Vitali Marco, Oberkirch LU

(1) Vock Isabelle, Wallbach/Ito Keiko, 184-0011 Tokyo, Japan

(1) von Bergen Annegret, Ennetbürgen/Crawley-Ammann Antoinette, Emmetten

(1) von Wyl Markus, Alpnach Dorf/Wallimann Michael, Alpnach Dorf

(1) Wallimann-Lienhard Fabienne, Alpnach Dorf/von Wyl-Reinhard Sabine, Alpnach Dorf

(2) Weibel-Ulrich Daniela, Gersau/Immoos Monika, Rickenbach SZ

(1) Wunderli Ernst, Fidaz/Wunderli Denise, Fidaz

(1) Zanini-Brun Erika, Altdorf/Zanini Reto, Altdorf

(1) Zemp Corinne, Schüpfheim/Renggli-Wigger Sandra, Finsterwald(1) Strebel-Planzer Trudy, Aettenschwil/Elmer Marina, Beinwil (Freiamt)

(1) Studer Sämi, Altwis/Studer-Stadelmann Annalies, Escholzmatt

(1) Styger-Reichlin Esther, Sattel/Stadler-Reichlin Yvonne, Steinerberg

(1) Thalmann Franz, Wolhusen/Thalmann Armin, Menznau

(1) Thalmann Hubert, Flühli LU/Thalmann Martin, Flühli LU

(1) Vitali Albert, Oberkirch/Vitali Marco, Oberkirch LU

(1) Vock Isabelle, Wallbach/Ito Keiko, 184-0011 Tokyo, Japan

(1) von Bergen Annegret, Ennetbürgen/Crawley-Ammann Antoinette, Emmetten

(1) von Wyl Markus, Alpnach Dorf/Wallimann Michael, Alpnach Dorf

(1) Wallimann-Lienhard Fabienne, Alpnach Dorf/von Wyl-Reinhard Sabine, Alpnach Dorf

(2) Weibel-Ulrich Daniela, Gersau/Immoos Monika, Rickenbach SZ

(1) Wunderli Ernst, Fidaz/Wunderli Denise, Fidaz

(1) Zanini-Brun Erika, Altdorf/Zanini Reto, Altdorf

(1) Zemp Corinne, Schüpfheim/Renggli-Wigger Sandra, Finsterwald

Jodler Terzett

(1) Bachmann Martin, Willisau/Zemp Stephanie, Schüpfheim/Schnider-Emmengger Daniela, Schüpfheim

(1) Bircher Franziska, Oberdorf/Würsch-Käslin Monika, Beckenried/Amstad Eugen, Beckenried

(1) Buchmüller Christina, Schenkon/Merki Christian Andreas, Luzern/Leupi Vreni, Mauensee

(2) Bussmann Pia, Fenkrieden/Bussmann Peter, Dietwil/Bussmann Martin, Ruswil

(2) Gut Josef, Altbüron/Aregger Claudia, Schötz/von Atzigen Viktor, Ochlenberg

(2) Hess-Bünter Cornelia, Engelberg/Bürgi Martina, Kägiswil/Müller Peter, Engelberg

(2) Kälin-Reichmuth Pia, Einsiedeln/Meier Marcel, Einsiedeln/Hänggi Eugen-Carl, Einsiedeln

(3) Küng Karin, Sachseln/von Atzigen Viktor, Ochlenberg/Jakober Thomas, Sarnen

(1) Moor Martina, St. Stephan/von Gunten Marie-Theres, Beatenberg/Wismer-Felder Priska, Rickenbach

(1) Setz-Wittwer Lisbeth, Geiss/Arnold Lisbeth, Kulmerau/Steiger-Roos Cornelia, Hochdorf

(1) Vitali Albert, Oberkirch/Stadelmann Franz-Markus, Luzern/Vitali Marco, Oberkirch LU

(1) von Bergen Annegret, Ennetbürgen/Crawley-Ammann Antoinette, Emmetten/Küttel Robert, Goldau

Jodler Quartett

(1) Bucher-Tanner Christina, Luzern/Cespedes-Bucher Irma, Schachen/Fallegger Romy, Malters/Stadelmann Franz-Markus, Luzern

(3) Qualizza Gino, Frutigen/Schmid-Ogi Regula, Kandersteg/Gyger Hans, Kandergrund/Bircher Franz, Kandergrund

(1) Schöpfer Adrian, Sursee/Schöpfer Hans, Wauwil/Schöpfer Manuela, Sursee/Bättig-Schöpfer Eveline, Wauwil

(1) Süess-Aeby Sibylle, Flühli LU/Lustenberger Fredi, Hasle/Schumacher Stefan, Schüpfheim/Bucher Thomas, Malters

(2) Weibel-Ulrich Daniela, Gersau/Camenzind Roman, Immensee/Camenzind Noldi, Gersau/Camenzind Othmar, Gersau

Jodler-Nachwuchs Kleinformation

Haas Florian, Obernau

Jodler Gruppe

(1) Alpnach Dorf, Heiterluft Obwalden

(1) Alpnach Dorf, Jodlergruppe Schlierätal

(1) Alpnach Dorf, Jodlerklub

(1) Alpnachstad, Jodlergruppe Bärgröseli

(1) Attinghausen, Jodlerklub Tälläbuebä

(1) Baar, Jodlerklub Echo Baarburg

(1) Baar, Jodlerklub Heimelig

(1) Buochs, Jodlerklub Heimelig

(1) Buttisholz, Jodlerklub Schlossgruess

(1) Einsiedeln, Jodlerklub Alpenrösli

(1) Einsiedeln, Jodlerklub Waldstatt-Echo

(1) Einsiedeln, jutz.ch

(1) Emmen, Jodlerklub Maiglöggli

(2) Emmenbrücke, Jodlerklub Edelweiss Emmen

(2) Engelberg, Jodlergruppe Titlis

(1) Enggenhütten-Haslen, Bergwaldchörli

(1) Ennetbürgen, Jodlergruppe Alpegruess

(1) Entlebuch, Jodlerklub Schibi-Chörli

(2) Ettiswil, Jodlerklub Edelweiss

(1) Finsterwald, Jodlerklub

(2) Flüeli-Ranft, Jodlerklub Flüeli-Ranft

(1) Geuensee, Jodlerchörli

(3) Goldau, Jodlerklub am Rigi

(1) Grosswangen, Buure-Chörli Lozärnerland

(1) Hasle LU, Jodlerklub Alpeglöggli

(1) Hellbühl, Jodlerklub Echo vom Rotbach

(1) Horw, Jodlerklub Heimelig

(1) Illgau, Jodlerklub Illgau

(1) Kägiswil, Tschiferli-Cheerli Obwalden

(1) Kriens, Jodlerklub Alperösli

(1) Küssnacht, Jodlerklub Echo vom Rigi

(3) Lachen SZ, Jodlerklub Maiglöggli

(1) Littau, Jodeldoppelquartett Bärgblüemli

(1) Littau, Jodlerklub

(2) Luzern, JDQ Sportfreunde

(3) Luzern, Jodlerklub Bürgerturner-Jodler

(2) Luzern, Jodlerklub Flueblüemli

(1) Luzern, Jodlerklub Luzerner Heimatchörli

(3) Luzern, Jodlerklub Pilatus

(1) Malters, Jodlerklub Blatten

(1) Marbach, Jodlerklub

(1) Melchtal, Jodlerklub Echo vom Melchtal

(1) Menzingen, Jodlerklub Bärgbrünneli

(1) Oberdorf, Jodlercheerli Brisäblick

(1) Oberkirch, Jodlerchörli Heimelig

(1) Reussbühl, Jodlerfründe Ruopige

(1) Rothenburg, Jodlerklub Burgfründe(1) Ruswil, Jodlerklub Heimelig

(2) Sachseln, Jodlerklub Arnigrat

(1) Sarnen, Jodlerklub

(1) Schachen LU, Jodlerklub Farnbüelglöggli

(1) Schattdorf, Jodlerklub Bärgblüemli

(2) Schindellegi, Jodelchörli

(1) Schlierbach, Jodlerchörli Heimelig am Gschweich

(1) Schötz, Jodlerklub Bärgglöggli

(1) Schüpfheim, Jodlergruppe 5 - Klang

(1) Schüpfheim, Jodlerklub

(1) Schwarzenberg, Jodlerklub Bärgfründe

(1) Schwyz, Jodlerklub Heimelig

(1) Sempach, Jodelclub Sempach

(2) Siebnen, Jodlerklub Sängertreu

(1) Sörenberg, Jodlerklub Echo Sörenberg

(1) Stalden, Jodlerklub Echo vom Glaubenberg

(2) Stans, Jodlerklub Stanser-Jodlerbuebe

(1) Thun, Allmendinger Chörli

(1) Triengen, Jodlerklub Edelweiss

(1) Unterägeri, Jodlerklub vom Aegerital

(2) Walchwil, Jodlerklub Edelweiss

(3) Wangen SZ, Jodlerklub Bärgblüemli

(2) Wauwil-Egolzwil, Jodlerklub Santenberg

(1) Werthenstein, Jodlerklub Schützenchörli

(1) Wiggen, Jodlerklub Schratte/Hilfernthal

(1) Wolhusen, JDQ Bärgbrünneli

Jodler Nachwuchsgruppe

Emmenbrücke, Nachwuchsjodler Emmenbrücke

Kinderchörli Jodlersterne , Dussnang

Oberägeri, Jungjutzer Ägerital

Schachen LU, Chenderjoduchörli Knabuuzer- Juuzer

Wangen SZ, Nachwuchsjodlerchörli March

Alphorn Einzel

(1) Albert Priska, Alpnach Dorf

(1) Ambauen Theodor, Beckenried

(2) Aregger Franz, Wolhusen

(1) Banga Susanne, Münchenstein

(1) Barmettler Pascal, Ennetmoos

(2) Birrer Alois, Dagmersellen

(2) Blatter Konrad, Rothenburg

(3) Bühler Walter, Gisikon

(2) Burkard Adrian, Schlossrued

(2) Burkhalter Rudolf, Pfäffikon SZ

(2) Camenzind Armin, Gersau

(2) Camenzind Mirjam, Gersau

(2) Devènes Gérard, Fey (Nendaz)

(2) Durrer Josef, Kerns

(2) Fischer Silvan, Beromünster

(2) Fleischlin Stefan, Sempach

(2) Flury Roger, Root

(2) Frehner Paul, Küssnacht

(2) Furger Thomas, Erstfeld

(2) Furrer Martin, Rikon im Tösstal

(2) Gilli Alois, Tentlingen

(1) Gisler Klaus, Tägerwilen

(4) Grichting Hans, Leukerbad

(2) Grichting Marius, Leukerbad

(2) Guidon Reto, Chur

(1) Hägi Edgar, Küssnacht am Rigi

(2) Hermann Eduard, Neuenkirch

(2) Huber Thomas, Hildisrieden

(1) Hunziker Beat, Erlinsbach

(2) Imhof Ursula, Inwil

(1) Imlig Ramon, Hochdorf

(1) Kunz Samuel, Frauenfeld

(2) Lang Armin, Gunzwil

(2) Lang Edi, Sempach Station

(3) Luthiger Samuel, Hünenberg

(1) Mathis André, Giswil

(2) Meier Meinrad, Sta. Maria Val Müstair

(2) Monory Nathalie, Bieudron (Nendaz)

(2) Moor Christoph, Küttigen

(2) Nussbaum Peter, Malters

(3) Roche Jean-Francois, Wallenried

(1) Rohrer Patrick, Beckenried

(2) Schaller Benedikt, Kriens

(2) Scheuber Hans, Alpnach Dorf

(2) Schnider Hanspeter, Giswil

(1) Stofer Thomas, Sempach

(2) von Moos Niklaus, Flüeli-Ranft

(3) von Rotz Marc, Wilen (Sarnen)

(1) Wolfisberg Jonas, Alpnach Dorf

(2) Zehnder Alex, Winterthur

(1) Zobrist Adolf, Brienz

(1) Zollet Armin, Bösingen

Büchel Einzel

(2) Ambauen Theodor, Beckenried

(1) Birchler Rolf, Collonge-Bellerive

(2) Blatter Konrad, Rothenburg

(1) Camenzind Armin, Gersau

(1) Frehner Paul, Küssnacht

(1) Kunz Samuel, Frauenfeld

(1) Mattmann Armin, Küssnacht

(1) Rüedi Katharina, Emmenbrücke

(2) Wagner Heinz, Kerns

(1) Zobrist Adolf, Brienz

Alphorn Duo

(2) Alphornduo Sempach: Ambühl-Schumacher Vroni, Sempach/Ambühl Heinz, Sempach

(3) Duo Holzwurm: Baer Petra, Hinwil/Zürcher Franz, Schneisingen

(1) Alphornduo Göttikläng: Balmer Lukas, Schüpfheim/Zihlmann Firmin, Adligenswil

(2) Alphornduo Alodria: Birrer Alois, Dagmersellen/Burkard Adrian, Schlossrued

(2) Duo Skorpion: Bolt-Budmiger Klara, Mönchaltorf/Greter Josef, Küssnacht

(1) Alphornduo Schwändubärg: Bucher Hanspeter, Wiggen/Bucher-Portmann Annagreth, Wiggen

(3) Duo Feyerabend: Bundi Josef, Rothenburg/Schaller Benedikt, Kriens

(2) Alphornduo Melchsee: Burch André, Stalden (Sarnen)/von Rotz Anton, Kerns

(3) alphornecho punkt ch: Camenzind Mirjam, Gersau/Huber Thomas, Hildisrieden

(2) Duo E'Tzné: Devènes Antoine, Haute-Nendaz/Devènes Olivier, Haute-Nendaz

(3) Ueli's Chnächte: Fischer Hansjörg, Merlischachen/Bühler Walter, Gisikon

(1) Alphornduo Rophaien: Furger Thomas, Erstfeld/Bucheli Stefan, Sisikon

(2) Alphornduo Sempachersee: Gabriel Kurt, Sempach/Bühlmann Bruno, Sursee

(2) Alphornduo Verena - Alois: Gilli Alois, Tentlingen/Weibel Verena, Kerzers

(3) Gebr. Grichting Leukerbad: Grichting Hans, Leukerbad/Grichting Marius, Leukerbad

(2) Alphornduo Monajsa: Hodel Isabelle, Kottwil/Beck-Galliker Monika, Kaltbach

(2) Duo Glatte Cheibe: Hurni Bruno, Rain/Estermann Beat, Rain

(3) Tomlishorn: Huwiler Roland, Emmen/Ineichen Markus, Cham

(1) ADZ, Alphornduo Zentralschweiz: Kaspar Fredy, Kriens/Schaufelberger Urs, Ennetbürgen

(2) Echo vom Tellernweg: Mattmann Armin, Küssnacht/Hediger Josef, Küssnacht

(2) Duo Wasserfluh: Moor Christoph, Küttigen/Hunziker Beat, Erlinsbach

(2) Alphornduo mit Sicht a d'Schratteflue: Schöpfer Hermann, Wiggen/Thalmann-Schöpfer Evelyne, Wiggen

(3) Alphornduo Haslital: Steudler Kaspar, Hasliberg-Reuti/Winterberger Sandra, Meiringen

(2) Alphorn - Duo von Moos / Schnider: von Moos Niklaus, Flüeli-Ranft/Schnider Hanspeter, Giswil

(2) Alphorn Duo Wigger: Wigger Hanspeter, Büron/Wigger Hans, Wiggen

(1) Alphorn Duo Bristenblick: Ziegler-Bernet Gerhard, Altdorf/Gisler Peter, Schattdorf

(2) Alphornduo Sunnsytä Schüpfheim: Zihlmann-Windlin Firmin, Schüpfheim/Schmid Urs, Schüpfheim

Büchel Duo

(2) Duo Holzwurm: Baer Petra, Hinwil/Zürcher Franz, Schneisingen

(2) Büchelduo Stollberg Luzern: Rüedi Erwin, Luzern/Rüedi Katharina, Emmenbrücke

(1) Duo von Moos-Staub: von Moos Lukas, Sachseln/Staub Philipp, Sachseln

(1) Büchelduo Gräfimatt: Wagner Heinz, Kerns/Wagner Richard, Kerns

Alphorn Trio

(2) Alphorntrio Maiglöggli: Achermann Robert, Inwil/Ineichen Werner, Wolhusen/Kilcher Stephan, Entlebuch

(1) Alphorn Trio Drüüklang: Aerni Christoph, Horw/Pleisch Reto, Luzern/Zimmermann Urs, Luzern

(2) Fasnachts-Chind: Bolt-Budmiger Klara, Mönchaltorf/Greter Josef, Küssnacht/Trütsch-Zemp Marie-Theres, Küssnacht

(3) Trio Wasserturm: Bundi Josef, Rothenburg/Schaller Benedikt, Kriens/Häberli Kurt, Ballwil

(2) Alphorntrio Uverschämt 2: Burgener Florian, Bitsch/Bittel Vreny, Ried-Brig/Zuber Christian, Ried-Brig

(1) Trio E'Tzné: Devènes Antoine, Haute-Nendaz/Devènes Gérard, Fey (Nendaz)/Devènes Olivier, Haute-Nendaz

(1) Alphorntrio Märchlergruess: Dobler Robert, Siebnen/Dobler Heidi, Siebnen/Krieg Stefan, Wangen SZ

(3) Trio Felsenegg: Felder Josef, Affoltern am Albis/Bühler Josef Othmar, Menzingen/Ess Walter, Stallikon

(1) Trio vom Arnisee: Ferrari Renato, Altdorf UR/Bucher Edith, Kriens/Müller Daniel, Kriens

(2) Alphorntrio U(fe)rkläng: Galliker Ivo, Sempach Station/Vogel Andreas, Nottwil/Rüttimann Pascal, Buttisholz

(1) Trio Balmerbüebä: Gisler Peter, Schattdorf/Gisler Anton, Weier i.E./Gisler-Schuler Josi, Altdorf

(1) Alphorntrio Bärgmandli: Häcki Konrad, Kerns/Scheuber Daniel, Alpnach Dorf/Scheuber Hans, Alpnach Dorf

(2) Alphorntrio Hohnegg: Haueter Adrian, Sarnen/Dillier Walter, Sachseln/Krummenacher Hanspeter, Sachseln

(1) Alphorntrio Bärgfrindä Sarnen / Kerns: Jakober Niklaus, Ramersberg/Egger Anton, Kerns/Wagner Richard, Kerns

(3) Echo vom Sonnheim: Meierhans Bruno, Udligenswil/Reinhard Severin, Udligenswil/Reinhard Urban, Udligenswil

(2) Alphorntrio Walopsee: Minnig André, Boltigen/Dänzer Oliver, Boltigen/Vögeli Marcel, Boltigen

(1) Alphorntrio Odermatt: Odermatt Thomas, Buochs/Odermatt Corinne, Buochs/Odermatt Marcel, Buochs

(2) Alphorntrio Uverschämt 1: Roten Carmen, Termen/Rittiner Gabriel, Glis/Kluser Gabriela, Ried-Brig

(3) Trio Seeblick: Roth-Walthert Rita, Kleinwangen/Roth Franz, Kleinwangen/Denzler-Beerli Esther, Rorschacherberg

(2) Echo vom Haslischopf: Schmidiger Adrian, Rain/Schärli Markus, Rain/Schmidiger Beat, Römerswil LU

(2) Alphorntrio Haslital: Steudler Kaspar, Hasliberg-Reuti/Winterberger Sandra, Meiringen/Wyss Roland, Meiringen

(2) Trio 84: Vogler Tim, Stalden (Sarnen)/Halter Marco, Sachseln/Britschgi Andre, Stalden (Sarnen)

Büchel Trio

(1) Trio Astelhorn: von Moos Lukas, Sachseln/Rohrer Patrick, Beckenried/Staub Philipp, Sachseln

Alphorn Quartett

(1) Alphornquartett Surental: Albisser Hans, Geuensee/Stofer Thomas, Sempach/Buholzer Markus, Luzern/Albisser Klaus, Sursee

(1) Alphornquartett Sarnersee: Dillier Marcel, Sarnen/Dillier Walter, Sachseln/Fricker Reto, Sachseln/Ziegler Josef, Sachseln

(2) Alphorn Quartett Mittagsfluh: Eschler Daniela, Boltigen/Gfeller Madeleine, Boltigen/Meinen Klaus, Boltigen/Vögeli Andreas, Thun

(2) Rond ome Sämpachersee: Hurni Bruno, Rain/Estermann Beat, Rain/Koller Beat, Hildisrieden/Piani Carlo, Sursee

(1) Alphornquartett Imlig: Imlig Armin, Goldau/Imlig Annamarie, Goldau/Imlig Flavian, Baar/Imlig Ramon, Hochdorf

(1) Quartett 4 Giswiler: Mathis André, Giswil/Nufer André, Giswil/Huber Stefan, Giswil/Berchtold Daniel, Giswil

(2) Alphornquartett Wellberg Schötz: Müller Alex, Schötz/Hügi Paul, Schötz/Eichenberger Thomas, St. Erhard/Ulrich Anton, Kaltbach

(2) Alphornquartett Buttisholz: Rüttimann Pascal, Buttisholz/Erni Andreas, Buttisholz/Baumeler Herbert, Buttisholz/Bucher Martin, Ruswil

(1) Alphorn Quartett Heimatklänge: Wigger Hanspeter, Büron/Bieri Felix, Flühli LU/Zihlmann Firmin, Adligenswil/Balmer Lukas, Schüpfheim

Alphorn-Nachwuchs Kleinformation

Barmettler Tobias, St. Niklausen OW

Alphorn Gruppe

(1) Alpnach Dorf, Alphorngruppe Edelweyss

(1) Altdorf UR, Alphorngruppe Grüäss us Üri

(2) Beromünster, Alphorngruppe Blose, Späck und Bier

(1) Boltigen, Alphorngruppe Mittagsfluh

(1) Egolzwil, Alphorngruppe Santenberg Egolzwil

(3) Ettiswil, Alphornfrönde am Rothbach

(1) Goldau, Alphorngruppe Rigi-Mythen

(2) Inwil, Alphorngruppe Brönnholz

(1) Küssnacht am Rigi, Alphornbläser + Fahnenschwinger Küssnacht a.R.

(1) Luzern, Alphornfrönde vom Pilatus

(1) Nebikon, Alphorngruppe Alphornträume

(2) Rothenburg, Alphornbläser- Vereinigung Luzern

(1) Sachseln, Obwaldner As-Alphorngruppe

(1) Schüpfheim, Alphorn-& Fahnen-Verein Entlebuch

(1) Wiggen, Alphorngruppe BST Wiggen

(2) Zug, Zuger Alphornbläservereinigung

Fahnenschwinger Einzel

(2) Achermann Bruno, Stans

(1) Arnold Markus, Homburg

(1) Arnold Martin, Erstfeld

(1) Arnold Werner, Erstfeld

(2) Balmer Daniel, Büron

(2) Berlinger Fabian, Buochs

(2) Berlinger Josef, Beckenried

(2) Berlinger Reto, Buochs

(1) Blöchlinger Stefan, Goldingen

(2) Borgeat Natal, Chermignon

(2) Brändli Dany, Auenstein

(1) Camenzind Paul, Küssnacht

(1) Camenzind Tobias, Goldau

(2) Christen Pirmin, Luzern

(1) Christen Ruedi, Oberdorf

(1) Diener Fridolin, Immensee

(1) Diener Matthias, Immensee

(2) Dietiker Werner, Felben-Wellhausen

(2) Dubacher Daniel, Weggis

(1) Dubacher Martin, Weggis

(1) Dubacher Simon, Weggis

(2) Durrer Peter, Kerns

(2) Durrer-Lüdi Martin, Kerns

(2) Egger Simon, Grindelwald

(2) Fankhauser Alfred, Grosshöchstetten

(1) Fischer Daniel, Kriens

(1) Fischer Stefan, Fürigen

(1) Fischer Urs, Eschenbach

(2) Gassmann Stefan, Altishofen

(2) Gebistorf-Zemp Albert, Neuenkirch

(1) Gisler Konrad, Schattdorf

(1) Gisler Werner, Buochs

(2) Grossmann Urs, Habkern

(2) Imlig Klaus, Unterägeri

(1) Kälin Raphael, Hergiswil NW

(2) Keiser Toni, Neuheim

(2) Kopp Patric, Wolfenschiessen

(1) Kuster Christian, Attelwil

(2) La Vigna Tiemo, Sempach Station

(2) Langensand Andreas, Alpnachstad

(1) Langensand Erwin, Dallenwil

(1) Langensand Lukas, Alpnach Dorf

(2) Lehmann Caroline, Scharans

(1) Leuenberg Hanspeter, Ueken

(1) Leuenberger Kurt, Düdingen

(1) Lussi Robert, Stans

(1) Mathis Christoph, Ennetbürgen

(2) Mathis Martin, Ramersberg

(2) Mathis Meinrad, Buochs

(1) Mathis Stefan, Engelberg

(1) Meier Christian, Altishofen

(1) Noser Patrik, Lüterswil

(2) Nuber Robby, Luzern

(2) Odermatt Peter, Neudorf

(1) Odermatt Pius, Ennetbürgen

(1) Pfrunder Josef, Weggis

(1) Risi Daniel, Ennetmoos

(1) Risi Josef, Sempach-Station

(1) Rüdisüli Thomas, Rufi

(1) Scheuber Peter, Sursee

(1) Schleiss Fabian, Alpnachstad

(2) Schneuwly Marc, Wallenried

(1) Schuler Bernhard, Altdorf

(2) Schweizer Urs, Ried-Brig

(2) Stadelmann Erwin, Beromünster

(2) Staub Ueli, Egolzwil

(3) Stucki Rudolf, Neuheim

(2) Studer Gerhard, Immensee

(1) Volken Christian-Helga, Unterägeri

(1) von Deschwanden Simon, Wolfenschiessen

(2) von Känel Kurt, Eggenwil

(1) von Matt Walter, Immensee

(2) von Rotz Josef, Alpnach Dorf

(1) Waser Anton, Luzern

(1) Widmer Daniel, Lütisburg

(2) Widmer Thomas, Ganterschwil

(2) Würsch Jakob jun., Beckenried

(1) Würsch Jakob, Beckenried

(1) Zbinden Hansrüedi, Naters

(1) Zimmermann Anton, Beckenried

(2) Zumbühl Markus, Wolfenschiessen

(1) Zurmühle Thomas, Weggis

Fahnenschwinger Duett

(1) Achermann Bruno, Stans/Christen Ruedi, Oberdorf

(2) Arnold Werner, Erstfeld/Arnold Martin, Erstfeld

(2) Berlinger Josef, Beckenried/Berlinger Fabian, Buochs

(2) Brändli Dany, Auenstein/Leuenberg Hanspeter, Ueken

(2) Christen Pirmin, Luzern/Kopp Patric, Wolfenschiessen

(1) Fischer Stefan, Fürigen/Fischer Urs, Eschenbach

(1) Langensand Erwin, Dallenwil/von Deschwanden Simon, Wolfenschiessen

(2) Leuenberger Kurt, Düdingen/Schneuwly Marc, Wallenried

(2) Lussi Robert, Stans/Zimmermann Anton, Beckenried

(1) Mathis Christoph, Ennetbürgen/Mathis Martin, Ramersberg

(2) Mathis Stefan, Engelberg/Mathis Meinrad, Buochs

(1) Nuber Robby, Luzern/Waser Anton, Luzern

(1) Odermatt Pius, Ennetbürgen/Gisler Werner, Buochs

(1) Pfrunder Josef, Weggis/Zurmühle Thomas, Weggis

(2) Scheuber Peter, Sursee/Risi Josef, Sempach-Station

(2) Schuler Bernhard, Altdorf/Gisler Konrad, Schattdorf

(2) Stadelmann Erwin, Beromünster/Gebistorf-Zemp Albert, Neuenkirch

(1) von Matt Walter, Immensee/Odermatt Peter, Neudorf

(2) Würsch Jakob, Beckenried/Würsch Jakob jun., Beckenried

(1) Zbinden Hansrüedi, Naters/Schweizer Urs, Ried-Brig

(1) Zumbühl Markus, Wolfenschiessen/Risi Daniel, Ennetmoos

Fahnenschwinger Nachwuchs-Kleinformation

Bürgisser Carina, Oberägeri

Bürgisser Silvan, Oberägeri

Hägi Andrin, Küssnacht am Rigi

Langensand Thomas, Alpnach Dorf

Letter Adrian, Oberägeri

Schilliger Silvan, Küssnacht am Rigi