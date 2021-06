Klassik unter freiem Himmel Ein neuer Zuger Kulturverein organisiert am Rand der Altstadt ein kostenloses Open-Air-Konzert mit hochkarätiger Besetzung. Der Verein bittet um Unterstützung.

Auf der Wiese beim Huwilerturm wird am 14. August schönste Klassik gespielt. Bild: Andreas Faessler

Draussen an der frischen Luft sitzen und vor der Kulisse der historischen Zuger Stadtbefestigung zwei Stunden lang eingängige Klassik hören, vorgetragen von internationalen Top-Musikerinnen. Wie könnte man sich einen Kulturabend schöner ausmalen.

Der neue Zuger Verein Concert Nights organisiert ein besonderes Konzerterlebnis mitten in der Stadt Zug, auf der Wiese beim Huwilerturm oberhalb des Kunsthauses. Unter dem thematisch in beiderlei Hinsicht passenden Veranstaltungstitel «Eine kleine Nachtmusik» versprechen die Veranstalter ein Programm mit den schönsten und bekanntesten Kompositionen der Klassik. Zu Gast sind die Instrumentalistinnen Irina Pak (Violine) und Olga Niklikina (Violine) aus Russland, Maria Titova (Bratsche) aus Weissrussland und Valentina Dubrovina (Cello) aus Tschetschenien. Sie alle legen eine ansehnliche Musikkarriere und namhafte Kooperationen vor. Irina Pak hat sich in der Schweiz bisher vor allem als erste Violinistin beim Zürcher Tonhalle-Orchester einen Namen gemacht.

Der junge Zuger Förderverein Concert Nights hat sich zum Ziel gesetzt, Künstlerinnen und Künstlern Plattformen und Bühnen zu verschaffen, um ihr Können zu präsentieren. Und er will der Bevölkerung die Klassik näherbringen. Der Verein organisiert unter dieser Mission kleinere und grössere Konzerte in der Region Zug und auch ausserhalb. Zugleich führt der Verein eine Fondation zur Unterstützung der Karriere von Kunstschaffenden in unterschiedlichen Bereichen.

Das Konzert «Eine kleine Nachtmusik» mit dem illustren Quartett ist das erste Projekt des Vereins. Ganz im Sinne des Credos haben im Vorprogramm zum musikalischen Hauptakt junge Künstlerinnen und Künstler die Gelegenheit, etwas Erwähltes aus ihrem persönlichen Repertoire vorzutragen.

Restkostendeckung mittels Crowdfunding

Das Konzert findet statt am Samstag, 14. August, 20 Uhr. Auf der Wiese beim Huwilerturm werden Bänke aufgestellt, es gelten die aktuellen Coronabestimmungen. Der Eintritt ist kostenlos, es wird eine Kollekte geben. Unterstützt wird die Veranstaltung von Stadt und Kanton Zug, Sponsoren und Stiftungen. Für die offen bleibenden Kosten von rund 5000 Franken muss der Verein selbst aufkommen. Deshalb führt er ein Crowdfunding durch. Wer Concert Nights unterstützen möchte, hat unter www.lokalhelden.ch/klassik-zug eine Auswahl an unterschiedlichen Spendenpaketen.