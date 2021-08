Klassikfestival Fast ungetrübte Konzertfreude am fünften und letzten «Sommerklänge»-Abend Die diesjährigen «Sommerklänge» schlossen mit dem Liederabend von Matthew Rose und Adrian Kelly. Entgegen vorherigen Befürchtungen war die Durchführung des Zyklus diesen Sommer nur wenig beeinträchtigt.

Sänger Matthew Rose, begleitet von Adrian Kelly am Piano, füllte mit seiner wuchtigen Stimme problemlos die Ägerihalle. Bild: Jan Pegoraro (Unterägeri, 1. August 2021)

Der Bassist Matthew Rose war für viele Leute im Publikum kein Unbekannter: Er hatte schon 2013 und 2015 bei den «Sommerklängen» mitgewirkt. Unter dem Motto «Auf Seitenpfaden» hatte er sich dieses Mal für ein Programm mit überwiegend sehr wenig bekannten Werken entschieden; dafür entsprachen sie auch in der Original-Komposition viel stärker seiner Stimmlage, was ein starkes Transponieren weitgehend überflüssig machte.

Problemlos füllte der Sänger mit seiner wuchtigen Stimme die Ägerihalle. Die durchwegs tadellose Intonation kam bestens zur Geltung und die prägnante Diktion in vier verschiedenen Sprachen führte mit der etwas trockenen Akustik zu einer Verständlichkeit, welche das Textheft über weite Strecken überflüssig erscheinen liess. Die Interpretation betonte vor allem dramatische Momente; schade, dass dabei der lyrische Teilbereich etwas zu kurz kam. Etwa das wunderschöne Piano im Schlussteil des dritten Liedes von Gerald Finzi hätte man gerne auch an weiteren Stellen gehört.

Echte pianistische Herausforderungen

Hoch einzuschätzen ist auch die Leistung des Begleitpianisten Adrian Kelly, welcher kurzfristig für die verhinderte Helen Collyer eingesprungen war. Einige Passagen – etwa das zweite Schubert-Lied und die Mahler-Bearbeitungen – waren schon für sich allein spieltechnisch echte pianistische Herausforderungen. Durch das ganze Programm gelang ein sicheres Zusammenspiel in angemessenem klanglichem Gleichgewicht – mit Ausnahme einer einzigen grösseren Panne gleich zu Beginn, die auf eine Gedächtnislücke des Sängers zurückzuführen war.

Von der Textauswahl her dominierten tragische Momente. Bezeichnend etwa die Biografie des bei uns kaum bekannten englischen Komponisten Gerald Finzi (1901–1956): Schon als Knabe verlor er seinen Vater und in kurzen Abständen drei seiner vier Geschwister. Kaum im Musikstudium verstarb sein überaus geschätzter Lehrer. In stilistischer Anlehnung an den viel bekannteren Edward Elgar wirken sogar seine Instrumentalkompositionen als Trauermusik.

Den Nationalfeiertag hatte man nicht vergessen

Jacques Ibert (1890–1962) ist durch einzelne Orchester- und Kammermusikwerke einigermassen bekannt geblieben. Seine 1932 geschriebenen Don-Quichotte-Gesänge gehören zu den frühesten Beispielen gehobener Filmmusik. Kaum jemand kannte wohl die kurzen Jahreszeitenlieder des 1981 geborenen Tom Potter. Mit ihrer oft höher als die Singstimme gelegenen Klavierbegleitung erhielten sie gewisse neoimpressionistische Züge.

Bekannt waren dafür die beiden Gesänge von Gustav Mahler (1860–1911). Die Erkenntnis in «Antonius Fischpredigt», dass die Aussagen einer Predigt sowohl beim Menschen wie bei den Tieren im Grunde genommen nichts bewirken, wirkte in der vorgebrachten Form fast belustigend. Zu Recht überliess die Klavierbearbeitung die musikalische Initiative dem Sänger, und sie verzichtete darauf, das mächtige Orchester des Originals nachzuahmen. Den tragischen Schluss erreichte «Revelge» mit der Schilderung des schon von Mahler als sinnlos erkannten Todes durch den Krieg.

Nein, den Nationalfeiertag hatte man nicht vergessen! Als Zugabe erklang stehend der Schweizerpsalm. Im Gegensatz zu vielen Fussballern kannte Matthew Rose den Text der für ihn doch fremden Nationalhymne sicher auswendig.

Wie die Leute des Organisationskomitees um Madeleine Nussbaumer am Schluss feststellten, hat sich der Aufwand für 2021 über alle Unsicherheit hinweg gelohnt. Alle fünf Veranstaltungen konnten in der geplanten Form stattfinden, und der Publikumsaufmarsch hat sich gegenüber den Vorjahren sogar deutlich gesteigert.