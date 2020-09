In Steinhausen will sie der Wahl des Hochzeitskleides neuen Schwung geben Morgen eröffnet Nadia Koss ein neues Brautmodegeschäft – lohnt sich das heutzutage noch?

Die Geschäftsführerin Nadia Koss in ihrem Laden. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 24. September 2020)

Hinter den grossen, weissen Mauern in der Multifabrik an der Hinterbergstrasse in Steinhausen lassen sich eher Büros oder grosse Lagerhallen vermuten. Was sich hinter der Tür, angeschrieben mit «The Place» befindet, ist jedoch überraschend: Es ist eine Oase der Schönheit und Ruhe. Ein Haarsalon und ein Spa, in dem man den Alltag hinter sich lassen soll. In einem weiterführenden Raum eröffnet morgen Leaf & Lace, ein Brautmodegeschäft, das es nach Angaben der Geschäftsführerin Nadia Koss so in Zug noch nicht gibt. Hier sollen werdende Bräute in Zukunft den Alltag für ein paar Stunden hinter sich lassen und in Ruhe ihr Outfit für den einen besonderen Tag aussuchen.

«Ich war vor drei Jahren Trauzeugin und habe die werdende Braut auf der Kleidersuche in verschiedenen Läden für Hochzeitsmode begleitet. Dabei ist mir aufgefallen, dass die angebotenen Brautkleider sowie die Atmosphäre in den Läden etwas veraltet sind», erinnert sich Nadia Koss. Die Idee eines zeitgemässeren, kreativeren Brautmodegeschäfts bildete sich damals in ihrem Kopf und nahm immer konkretere Formen an. Diese Idee wurde mit Hilfe einer Innenarchitektin über ein Jahr hinweg umgesetzt.

Koss vor ihren Kleidern im Boho-Style. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 24. September 2020)

Das Ergebnis ist nun der Boho-Style, was dem Raum einen besonderen Flair verleiht. Der Begriff «Boho» stammt vom französischen Wort «Bohemién» ab. Er bezeichnete im 19.Jahrhundert Randgruppen, bestehend aus aufständischen Dichtern, Malern, Bildhauern und Musikern.

Die Kreativität der 41-jährigen Nadia Koss kommt nicht von ungefähr. Sie ist Tattookünstlerin und Geschäftsführerin des ältesten Tattoo- und Piercingstudios in der Zuger Altstadt: des Soulmarks am Landesgemeindeplatz.

Der Einkauf der Kleider barg ein Risiko

Brautkleider gibt es bei Nadia Koss auch in grossen Grössen. Matthias Jurt/ Zuger Zeitung

Ein Geschäft in der Coronazeit aufzubauen, war nicht einfach, musste Koss erfahren: «Ich konnte zu keiner Brautmodenausstellung oder Messe gehen, bei denen ich die Kleider und Accessoires gesehen hätte. Das Aussuchen alleine über Fotos im Internet war etwas riskant», sagt die zweifache Mutter. «Glücklicherweise haben die meisten Produkte in echt gleich wie auf den Bildern ausgesehen.» Für die grosse Eröffnung morgen würden viele Kleider in den verschiedensten Formen und Längen im Boho-Style oder Hippie-Chick von Designern aus Tel Aviv, Barcelona oder New York bereitstehen. «Wir haben auch ein Angebot an grossen Grössen. Jede Frau soll das richtige Outfit finden und sich wohlfühlen können», findet Koss, die mit ihrer Familie in Rothenburg lebt. Prinzessinenkleider mit viel Tüll und Spitze sowie etwas schlichtere Modelle für die Standesamthochzeit würden im Angebot ebenfalls nicht fehlen.

Neben ihr werden eine Mitarbeiterin sowie eine Schneiderin, die bereits Kostüme für die US-amerikanische Fantasy-Fernsehserie «Game of Thrones» geschneidert habe, im Laden in Steinhausen arbeiten. «Ich denke, dass wir coronabedingt erst einmal nicht überrannt werden. Das ist aber in der heutigen, schnelllebigen Zeit auch gut so», führt Koss aus. Sie versucht, auf digitalen Kanälen Kundinnen in der ganzen Innerschweiz zu erreichen. Denn: «In Uri und Schwyz gibt es zum Beispiel keine Brautgeschäfte.» Und auch wer nach Brautmodegeschäften im Kanton Zug googelt, erhält vermutlich weniger Treffer als auch schon.