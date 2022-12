Vereine/Verbände Kleine Sportler ganz gross Die Sport Union Aegeri zur traditionellen Weihnachtsolympiade, welche nach zweijährigem Unterbruch endlich wieder durchgeführt werden konnte.

Teufen Nur die vor den Scheiben tanzenden dicken Schneeflocken fehlten, um am zweiten Adventssonntag die adventlich-sportliche Atmosphäre in der Turnhalle Schönenbüel wohlig abzurunden. Denn dort lud die Sport Union Aegeri zur traditionellen Weihnachtsolympiade, welche nach zweijährigem Unterbruch endlich wieder durchgeführt werden konnte. In bekannter Manier wurden Bälle in Reifen geworfen, Pedalo-Treter gefahren, an Seilen gehangelt, nach hoch hängenden Luftballons gesprungen usw. Die zahlreich erschienenen Kinder hatten wahrlich ihren grossen Spass und wuchsen zur Erreichung einer hohen Punktzahl allesamt und vor den Augen ihrer Eltern athletisch über sich hinaus. Als am Schluss noch Samichlaus und Schmutzli auf Besuch kamen und die Siegerehrung vornahmen, fand der ereignisreiche Tag für alle Teilnehmenden seinen wunderbaren Höhepunkt.