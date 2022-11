Vereine/Verbände Klima-Spaziergang in Zug Beim Treffen in der Zuger Bahnhofshalle setzten die Mitglieder der Regionalgruppe der Klima-Grosseltern Zeichen für den Klimaschutz.

Am Dienstagnachmittag besammelte sich in der Zuger Bahnhofshalle eine Gruppe engagierter Mitglieder der Zentralschweizer Regionalgruppe der Klima-Grosseltern. Es ging darum, ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen und die Klima-Verantwortung unserer aktuellen Generation wachzurufen. «Wir stehen ein für unsere Enkelkinder», so lautet der einhellige Tenor.

In Zweiergruppen trugen die Klima-Grosseltern Slogans für den Umwelt- und Klimaschutz durch den Zuger Bahnhof. Bild:PD

Gerade im vom Rohstoffhandel und Offshore-Gesellschaften dominierten Zuger Wirtschaftsraum muss der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen zum Wohle der nächsten Generation konsequent eingefordert werden.

Mit markigen Slogans durch den Bahnhof Zug

Alle Teilnehmenden zogen sich ein Gilet mit markigen Appellen über wie «Reduzieren statt CO2 produzieren» oder «Solar von hier statt Gas von Vladimir» oder «Urnersee­wellen statt Seychellen» etc. und spazierten so zu zweit und weit herum erkennbar durch die Zuger Innenstadt.

«Es muss jetzt gehandelt werden, wir müssen die Klima-Erwärmung stoppen. Unsere Generation steht in der Pflicht!», so das treffende Zitat der Drehorgelfrau im Metalli-Center, die uns mit Daumen hoch ihre Unterstützung kundtat.

Selbstredend werden wir weiter spazieren; das nächste Mal in Altdorf, und in Zug bleiben wir sowieso dran.

Für die Klima-Grosseltern: Robert Cordin, Cham