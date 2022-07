Leserbrief Klimaerhitzung betrifft uns alle Zur Hitzestrategie der Gemeinde Baar

Die Alternative – die Grünen Baar (ALG) nimmt erfreut zur Kenntnis, dass der Gemeinderat Baar eine Strategie zum Umgang mit der zunehmenden Hitze verabschiedet hat. Er nimmt damit Anregungen aus der Motion der ALG aus dem Jahr 2018 für einen Aktionsplan «Grüne Stadt» auf.

Der Gemeinderat anerkennt, dass es Massnahmen braucht, um die Hitze im Zentrum zu vermindern, also dort, wo sich die öffentlichen Plätze und Strassenräume sowie unsere Versorgungseinrichtungen befinden.

Die Hauptmassnahmen zielen auf die Erhaltung und Verstärkung der Begrünung sowie die Nutzung von Regenwasser und Luftzirkulation zur Kühlung ab. Gerade die letzten Tage haben gezeigt, wie wichtig solche Massnahmen gegen die Hitze in Wohn- und Geschäftsquartieren sowie entlang der Strassenachsen sind. Nur eine grüne Stadt wird in Zukunft auch eine lebenswerte Stadt sein.

Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, die nachteiligen Folgen der Klimaerwärmung auf die Gesundheit der Baarer Bevölkerung zu reduzieren. Der Gemeinderat will verschiedene Massnahmen bereits in der laufenden Ortsplanungsrevision umsetzen. Die Absichten der Gemeinde Baar könnten zusätzlich unterstützt werden, wenn auch der Kanton den Handlungsbedarf erkennen würde, was leider nicht der Fall ist.

Die Klimaerwärmung führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Kühlenergie, die zukünftig mit erneuerbaren Energien zu decken ist. Daher ist es wichtig, dass auch in Baar ein Fokus auf den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern gelegt wird. Ebenso zentral ist es, dass in der Verkehrsplanung dem Fuss- und Veloverkehr Priorität zukommt.

André Guntern, Gemeinderatskandidat Alternative – die Grünen Baar