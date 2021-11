Leserbrief Klimanotstand als Entmündigungsinstrument Zur Klimakonferenz in Glasgow

Die Gegner der Freiheit haben Blut geleckt: Die Coronamassnahmen und die damit verbundene Entmündigung des Volkes war vorläufig erfolgreich. Aber gestützt auf meiner Ansicht nach inakzeptablen Gerichtsentscheiden werden über den sogenannten Klimanotstand weitere Angriffe auf unsere Freiheiten gestartet und wie bei Corona handelt es sich um eine natürliche Erscheinung. Beide haben sehr grosse Ähnlichkeiten, beide behandeln ein eigentliches Grundproblem unserer Gesellschaft. Wir haben uns, wie Byung-Chul Han prägnant beschreibt, zu einer Infokratie entwickelt. Statt zu argumentieren, schlagen wir uns nur noch Daten um die Ohren. Vor lauter Informationen vergessen wir zu analysieren, zu reflektieren und Schlüsse zu ziehen. Der Konsumrausch lässt uns keine Zeit sich mit der Natur zu befassen. Wir vergöttern die Gesundheit und die Digitalisierung und entfernen uns immer mehr vom Sterben-Können und von der Natur. Damit ebnen wir den Weg für eine neue Herrschaftsform, Klima und Gesundheit werden als Feigenblatt benützt, uns zu disziplinieren, und dank der Digitalisierung und der Infokratie braucht der Staat nicht einmal mehr Gewalt.

Wir sind so verbildet, dass wir inzwischen alles glauben und nicht mehr selber denken. So einfach haben wir es dem Regime noch nie gemacht. Schon bald werden wir uns wundern, was im Namen des Klimas und der Gesundheit alles verboten wird. Das Perfide daran ist, dass bei beiden Themen Protagonisten, seien es Al Gore oder Uğur Şahin, Milliardäre geworden sind – ein Schelm, der Böses dabei denkt. Bill Gates kann man hier vernachlässigen, er war bereits Milliardär. Aber dank Covid-19 ist er nun noch sehr viel reicher geworden, wie sehr viele andere auch. Gelitten haben nur die Kleinen, das Gewerbe, die Kultur und der Normalbürger, und auch beim Klimanotstand werden nur sie Zeche bezahlen.

Michel Ebinger, Rotkreuz