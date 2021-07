Kolumne «Zuger Ansichten»: Klimaschutz und unsere Seen ALG-Kantonsrat Ivo Egger über die Klimaänderung und die Folgen daraus. Ivo Egger, Kantonsrat ALG, Baar Merken Drucken Teilen

Diesen Sommer haben wir erlebt, was sehr viel Regen und vor allem auch starker Hagelfall für unsere Dörfer und Landschaft bedeutet: Viele Überschwemmungen, Ernteausfälle, Sperrungen, Erdrutsche, Sachschäden, Hochwassergefahr usw. waren die Folgen! Nicht zu vergessen ist dabei, dass es in vielen Gemeinden im Kanton und der ganzen Schweiz noch schlimmer hätte kommen können. Oder es hätte, je nach Verlauf des Jetstreams, genauso ins andere Extreme kippen können.

So zum Beispiel kam es nicht allzu weit entfernt, in Nordeuropa, diesen Sommer zu Hitzerekorden. Um der allgemeinen, tendenziellen Klimaerwärmung und den damit verbundenen erhöhten Gefahren durch Naturereignisse noch Best möglichst entgegenzuhalten, sind endlich wirksame Massnahmen erforderlich. Der Kanton Zug soll beispielsweise sein Energiegesetz mindestens auf den neuesten Stand der Technik bringen sowie den Heizungsersatz auf erneuerbare Energien mit finanziellen Anreizen fördern. Zudem sind die empfohlenen Massnahmen der kantonalen Klimakarten möglichst in die Ortsplanungsrevisionen der Gemeinden mit aufzunehmen. Ich empfehle Ihnen, einen Blick in diese Klimakarten beim Amt für Raum und Verkehr des Kantons Zug zu werfen. Wussten Sie beispielsweise, dass der Zuger- und Ägerisee in der Nacht bei einer Wassertemperatur über 20 Grad Celsius als Wärmespeicher betrachtet werden kann?

Klimaerwärmung hin oder her, die öffentliche Schifffahrt auf dem Zuger- und Ägerisee soll meines Erachtens beibehalten werden. Doch die durch die Coronapandemie und Hochwasser gebeutelten Schifffahrtsgesellschaften auf dem Zuger- und Ägerisee können die seit 2018 geltenden minimal zu erreichenden Kostendeckungsgrade bisher nicht und werden es voraussichtlich auch nicht vor 2023 erreichen. Trotz der aktuell guten Finanzlage des Kantons wird es voraussichtlich künftig keine zusätzlichen finanziellen Rettungsringe von der öffentlichen Hand geben. Daher meine unabhängige Bitte an Sie: Tragen auch Sie zur Weiterführung der Schifffahrtsbetriebe bei, indem Sie das entschleunigende Angebot auf den Schiffen auf unseren schönen Seen im Kanton gelegentlich nutzen und somit den finanziellen Druck für die Schifffahrtsgesellschaften etwas lindern. Zudem helfen Sie dabei mit, spätestens ab 2031 den CO 2 -neutralen Schifffahrtsbetrieb gemäss der Flottenstrategie der Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG zu ermöglichen.

Doch damit das Seewasser vor allem im Zugersee auch erlebbar bleibt, muss insbesondere der Phosphorgehalt endlich nachhaltig gesenkt werden. Was bisher trotz Kenntnis über diesen Missstand und Aufforderung des Bundesamtes für Umwelt an den Kanton Zug zur Sanierung effektiv unternommen wurde, ist zumindest von aussen betrachtet, rätselhaft und mangelhaft.

Umso mehr erstaunt auch, dass gemäss kantonalem Geschäftsbericht 2020 die Erfüllung des Gesamtziels «Schutz der Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen» erst 2023 wieder durch das Amt für Umwelt geprüft werden soll. Deshalb haben die Alternative-die Grünen im Frühling 2021 ein entsprechendes Postulat im Kantonsrat eingereicht, welches beim Regierungsrat zurzeit noch hängig ist.

Da gerade kürzlich bekannt wurde, dass das Boden-Ressourcen-Projekt des Zuger Bauernverbandes auch noch eingestellt wird, wird der Handlungsdruck immer grösser. Es gilt, das Algenwachstum baldmöglichst aufzuhalten sowie den Sauerstoffgehalt in den tiefen Seeschichten insbesondere für die Fische sicherzustellen. Die Wasserlebewesen, die Fischer, die Tauchenden und viele mehr werden dafür dankbar sein.