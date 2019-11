Knall in der Zuger Kulturkommission: drei Rücktritte Oliver Frey, Roland Dahinden und Anu-Maaria Calamnius-Puhakka haben ihren Rücktritt aus der Kulturkommission der Stadt Zug eingereicht.

Das Zuger Stadthaus. Die Unstimmigkeiten in der Kulturkommission haben zu drei Rücktritten geführt. Bild: Stefan Kaiser, Zuger Zeitung

(fae) Oliver Frey gehört der Kulturkommission seit 2009 an und reicht nach zehnjähriger Zugehörigkeit seinen Rücktritt per Ende Dezember 2019 ein, wie die Stadt Zug mitteilt. Diesen hatte er schon früher angekündigt. Roland Dahinden kann seine Tätigkeit als Musiklehrer der Musikschule Zug nicht länger mit seinem Engagement bei der städtischen Kulturkommission vereinbaren, heisst es weiter in der Mitteilung. Dahinden hat seinen Rücktritt demnach per sofort gegeben; er gehörte der Kommission seit 2017 an. Auch Anu-Maaria Calamnius-Puhakka, seit 2016 Mitglied, tritt per sofort aus der Kommission zurück und begründet ihre Demission mit den Geschehnissen der letzten Wochen.

Stadtpräsident Karl Kobelt bedauert die Demission der drei Mitglieder und bedankt sich für ihren Einsatz für das Zuger Kulturleben. Er hat gemäss der Verordnung über die Organisation der Kulturkommission vom 22. Februar 2000 einen Findungsprozess für den Ersatz der neuen Mitglieder eingeleitet. Der Stadtrat will die Vertretung des interessierten Publikums in der Kulturkommission stärken und sucht nun als Ersatz für die zurückgetretenen Mitglieder vor allem Personen aus diesem Bereich. Interessierte melden sich per E-Mail bei der Fachstelle Kultur der Stadt Zug (kultur@stadtzug.ch).