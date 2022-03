Vereine Kochen für das Flüchtlingsheim Steinhausen Mitarbeitende eines Zuger Pharmakonzerns bereiten zum zweiten Mal ehrenamtlich den Mittagstisch zu.

Eine Gruppe von acht Mitarbeitenden des weltweit tätigen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline (GSK) hat sich erneut ehrenamtlich gemeldet, um den Mittagstisch für fast 70 Bewohner und Mitarbeitende der Durchgangsstation in Steinhausen vorzubereiten. Es ist das zweite Mal, dass GSK mit der Durchgangsstation zusammenarbeitet, um diesen Service anzubieten. Das erste Mal war im Oktober 2021 während des nationalen Freiwilligentages des Unternehmens (bekannt als «Orange Day»). Im Rahmen des Mittagstisches bereiteten die GSK-Mitarbeiter einen Vormittag lang ein 3-Gänge-Menu mit Salat, Poulet/Gemüse-Curry mit Reis und Dessert zu. Ausserdem brachten die Mitarbeiter Süssgetränke und Säfte für die Bewohner mit. Die meisten Bewohner des Zentrums hatten aufgrund der Covid-Beschränkungen noch nie einen regulären Mittagstisch und waren sehr dankbar, dass ihnen eine Mahlzeit zubereitet wurde.

Thomas Roth, Bereichsleiter der Durchgangsstation, sagte: «Mein herzliches Dankeschön an die engagierten, freiwilligen Mitarbeitenden der Firma GSK. Unser wöchentlicher Mittagstisch haben wir nun schon seit fast zwei Jahren wegen der einschneidenden Coronamassnahmen aussetzen müssen. Der Neustart und Auftakt durch die Firma GSK war so eine willkommene Bereicherung und stiess bei den Asylsuchenden und Mitarbeitenden der Durchgangsstation Steinhausen auf Begeisterung. Wir freuen uns auf die weitere, spannende Zusammenarbeit mit der Firma GSK».

Bewegt von den Menschen und ihren Geschichten

Nina Mojas, Senior Vice-President, Onkologie und Chefin der Geschäftsstelle GSK Zug, kommentierte: «Ich freue mich sehr, dass wir diese Aktion erneut für die Bewohner des Zentrums durchführen konnten. Es waren für viele Menschen schwierige Jahre und wir freuen uns, dass wir mit der Durchgangsstation zusammenarbeiten konnten, um ihre Bewohner auf diese Weise zu unterstützen. Ich danke dem gesamten Führungsteam des Zentrums für seinen Einsatz und die Hilfe bei der Durchführung dieser Aktion. Mein Team und ich waren sehr bewegt von den vielen Menschen und ihren Geschichten, die wir im letzten Jahr beim Kochen getroffen haben, und ich freue mich, dass wir dies auch in diesem Jahr wieder für sie ermöglichen können.»

Die Durchgangsstation in Steinhausen wurde 1989 mit dem Ziel eröffnet, Flüchtlinge unterzubringen und sie bei ihrer ersten Integrationsmassnahmen zu unterstützen. Das Zentrum kann rund 100 Bewohner aufnehmen, die im Durchschnitt zwischen sieben und zwölf Monaten bleiben. Während dieser Zeit erhalten die Bewohnerinnen und Bewohner einen Deutschkurs und lernen das Leben in der Schweiz und die Integration kennen. Die Bewohnerinnen und Bewohner kommen aus vielen verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichem Hintergrund, und viele von ihnen kommen in Familieneinheiten.

GSK ist ein weltweit tätiges forschendes Gesundheitsunternehmen mit dem Anspruch, Menschen dabei zu helfen, ein aktiveres, längeres und gesünderes Leben zu führen. Das Team in Zug arbeitet in verschiedenen globalen Positionen innerhalb von GSK für den Therapiebereich der Onkologie und engagiert sich für Menschen, welche an Krebs leiden. Für weitere Informationen: www.glaxosmithkline.ch.

Für GlaxoSmithKline (GSK) Zug: Mitali Rajan

