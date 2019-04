Kochzutaten-Quiz

Man legt die Brennnesseltriebe über Nacht in Milch ein. Die Milch neutralisiert die Brennwirkung. Man nimmt junge Brennnesseltriebe, brüht diese in kochendem Wasser über und kühlt diese anschliessend sofort in eiskaltem Wasser: So verlieren die Blätter ihre Brennwirkung. Man kocht ausschliesslich mit Handschuhen. Salzkartoffeln als Beilage löschen die Brennwirkung.

Man legt die Brennnesseltriebe über Nacht in Milch ein. Die Milch neutralisiert die Brennwirkung. Man nimmt junge Brennnesseltriebe, brüht diese in kochendem Wasser über und kühlt diese anschliessend sofort in eiskaltem Wasser: So verlieren die Blätter ihre Brennwirkung. Man kocht ausschliesslich mit Handschuhen. Salzkartoffeln als Beilage löschen die Brennwirkung.