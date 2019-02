Wie geht's mit der Metzgerei beim Aklin weiter? Noch ist nicht klar, wie nach der Schliessung der Zuger Metzgerei Rogenmoser das Lokal weiter genutzt wird. Ganz geräumt werden die Räume vorerst jedoch nicht. Zoe Gwerder

Die ehemalige Metzgerei Aklin– jetzt Metzgerei Rogenmoser – beim Zytturm in Zug ist seit Samstag geschlossen. ( Bild: Maria Schmid (Zug, 24. Januar 2019))



Rund zwei Wochen nachdem bekannt wurde, dass die Filiale der Metzgerei Rogenmoser beim Zytturm in Zug schliesst (Ausgabe vom 25. Januar 2019), hatte diese am Samstag zum letzten Mal geöffnet. Wer danach in die Räumlichkeiten unter dem Restaurant Aklin einziehen wird, ist auch jetzt noch nicht klar, wie Metzgermeister Christian Rogenmoser sagt. «Unser Vertrag hat eigentlich eine Laufzeit bis Ende Jahr. Wir haben dem Eigentümer entsprechend einen Nachmieter präsentiert.» Wer dieser ist, und was er in den Räumlichkeiten anbieten würde, will Rogenmoser jedoch nicht kundtun.

Gerüchte, wonach es eine Bar geben soll, konnten nicht erhärtet werden.

Die Liegenschaft gehört der Fischmarkt Immobilien AG. Dort gibt es keine weitere Auskunft. Es seien Abklärungen am Laufen, heisst es.

Offiziell klar ist: Ende Februar wird der Laden der Metzgerei Rogenmoser geräumt sein. «Nur die fix montierten Möbel werden wir vorerst drin lassen. Solange bis klar ist, was der Vermieter will», erklärt Rogenmoser. Von den fünf Mitarbeitern am Standort Zug kann Rogenmoser zwei nicht weiterbeschäftigen. Eine der beiden habe bereits eine neue Stelle gefunden. «Und auch die andere wird bestimmt schnell eine Lösung finden», gibt sich Rogenmoser überzeugt.