Kollision auf Kreuzung in Edlibach Auf der Hauptstrasse in Edlibach sind zwei Autos zusammengeprallt. Verletzt wurde niemand.

(pd/zfo) Am Samstagmorgen, kurz vor 8.30 Uhr, beabsichtigte ein 85-jähriger Autolenker von der Neuheimerstrasse in Edlibach (Gemeinde Menzingen) nach links auf die Hauptstrasse Q in Richtung Menzingen abzubiegen. Dabei übersah er ein auf der Hauptstrasse Q von links herannahendes Auto, worauf es zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Beide Lenker blieben unverletzt, teilt die Zuger Polizei mit.

An den beiden Autos entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund zehntausend Franken. Dem 85-jährigen Unfallverursacher wurde der Führerausweis noch auf der Unfallstelle zuhanden des Strassenverkehrsamts abgenommen. Er muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.