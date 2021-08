Kolumne «Die junge Sicht»: Gebt der Bevölkerung die Verantwortung zurück Gian Brun über eine Aufhebung der bundesrätlichen Corona-Schutzmassnahmen

Gian Brun. Bild: Lukas Schnurrenberger

Der Bundesrat muss die verbleibenden Coronamassnahmen aufheben, denn eine Überlastung der Spitäler ist nicht in Sicht. Da es seit der Impfung für alle möglich ist, sich selber zu schützen, ist es nun an der Zeit, der Bevölkerung die Verantwortung zurückzugeben.

Im März 2020 hat sich eine Art neuer Gesellschaftsvertrag gebildet. Man duldete strenge Massnahmen, damit das Gesundheitswesen nicht überlastet wird. Wir Jungen opferten einen Teil unserer besten Jahre, um das Leben unserer Grosseltern zu schützen. Seit November 2020 sind jedoch immer mindestens 22 Prozent der Betten auf den Intensivstationen frei. Von einer Überlastung des Gesundheitswesens kann also längst nicht die Rede sein. Mit der fortschreitenden Impfung kommt neben der immer immuneren Bevölkerung eine weitere und entscheidende Tatsache hinzu: Im Vergleich zum Beginn der Pandemie kann sich heute jede und jeder impfen und somit selber schützen. Doch nach wie vor ist es Pflicht, Masken im ÖV und in öffentlichen Gebäuden zu tragen. Und nach wie vor sind private Treffen in Innenräumen auf 30 Personen beschränkt.

Es macht schlicht keinen Sinn mehr, dass sich Geimpfte eine Maske anziehen. Denn sie stecken sich bis zu 80-mal weniger oft an und verbreiten das Virus auch weniger stark. Die Maske, welche hauptsächlich zum Schutz der Mitmenschen dient, ist somit für Geimpfte obsolet. Handkehrum gehen Ungeimpfte aus eigener Entscheidung ein höheres Risiko ein.

Anstatt der Bevölkerung das Vertrauen zurückzugeben, verkündete Bundesrat Berset aber auf Twitter, man möge lieber nicht weiter lockern. Dies, obwohl er versprochen hat, dass die letzten Massnahmen fallen, sobald sich alle impfen konnten, die das wollen.

Der Regierung fehlt offenbar der Mut, sich vom Gefühl der vollkommenen Sicherheit zu lösen. Dieses wird es aber nie und nirgends geben. Anstelle dessen müssen wir beginnen, mit Corona zu leben. Im Falle einer sich anbahnenden (unerwarteten) Überlastung des Gesundheitswesens muss das Covid-Zertifikat dabei eine entscheidende Rolle spielen. Neu soll nicht mehr der wirtschaftsschädliche Lockdown den Kollaps des Gesundheitssystems verhindern, sondern das Vorzeigen des QR-Codes an Orten, welche eine sehr hohe Ansteckungsgefahr mit sich bringen oder wo sich besonders schützenswerte Personen befinden. Nach wie vor wäre es mit diesem Vorgehen für alle (Getestete und Geimpfte) möglich, weiter normal den Alltag zu bestreiten.

Doch solange das Gesundheitswesen nicht überlastet ist, muss sich der Staat zurückziehen. Es muss wieder der Bürgerin und dem Bürger überlassen werden, zu entscheiden, ob das Risiko einer Ansteckung besteht und ob beispielsweise eine Maske Sinn macht. Denn am Schluss vom Tag trifft jede und jeder selber die beste Entscheidung für sich. Mit der Aufhebung der letzten Massnahmen würde der Bundesrat ein starkes Zeichen an die Jungen senden, welche bereits einen hohen Preis bezahlt haben. Hat er auch den Mut dazu?