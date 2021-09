Kolumne «Die junge Sicht»: Kopie von Gemeinsam für unsere Zukunft! Jungpolitikerin Flavia Röösli über ein würdiges Milizsystem Flavia Röösli, Vizepräsidentin Die Junge Mitte Zug Drucken Teilen

Flavia Röösli, Vizepräsidentin Die Junge Mitte Zug Bkild: PD

In vielen vor allem kleineren Gemeinden ist es bereits Realität, dass sich nicht mehr genügend freiwillige Personen melden, um ein politisches Amt auf kommunaler Ebene auszuüben. Auch die Vereine haben zusehends Mühe, Trainer, Funktionäre oder sonstige ehrenamtliche Positionen mit willigen Persönlichkeiten zu besetzen. Jedoch ist die Schweiz genau auf solche Menschen angewiesen und dies nicht nur in der Politik oder im Sport, sondern auch im alltäglichen Leben wie bei der Betreuung und Pflege älterer Menschen.

Um dem «Aussterben» des Milizsystems entgegenzuwirken, wurde im Jahr 2013 der Verein Service Citoyen gegründet, in dem sich auch die Junge Mitte stark engagiert. Gemeinsam wurde so pünktlich zum Nationalfeiertag die gleichnamige Initiative «Service Citoyen» lanciert. Diese möchte unserem Milizsystem neues Leben einhauchen. Dazu soll jede Schweizerin und jeder Schweizer neu einen Bürgerdienst leisten müssen. Dieser Dienst kann wie bis anhin im Militär oder im Zivildienst absolviert werden. Neu jedoch würde auch ein Engagement der jeweiligen Person in der Politik oder auf einer anderen freiwilligen Ebene als Dienst angerechnet werden.

Die Revision unseres bisherigen Systems bietet gleich mehrere Vorteile, denn nicht nur das Milizsystem hat einen akuten Personalmangel, sondern auch das Militär. Durch die Dienstpflicht für Mann und Frau würde der Pool aus potenziellen neuen Soldatinnen und Soldaten plötzlich verdoppelt. Auch könnte so die Anerkennung für die Freiwilligenarbeit, die absolut notwendig für das Funktionieren unseres Landes ist, gesteigert werden. Denn nur wer einmal erlebt hat, was es bedeutet, etwas für die Allgemeinheit zu tun, kann diese Arbeit entsprechend honorieren.

Ein wichtiger Punkt sollte bei der ganzen Diskussion nicht vergessen gehen. Im Moment sind nur die männlichen Mitglieder unserer Gesellschaft dazu verpflichtet, einen Dienst in Form von Militär, Zivilschutz oder Zivildienst zu leisten. Somit besteht in diesem Thema eine Ungleichbehandlung der beiden Geschlechter. Folglich ist es auch höchste Zeit, dass man diesem Faktum endlich entgegenwirkt und diesem Missstand mit einer Überarbeitung des jetzigen Systems begegnet.

Der Weg bis zu einer Änderung unseres Systems ist noch lange und steinig. Allerdings lässt es sich mit Ihrer Unterstützung einiges leichter gehen, denn momentan sind wir in der sogenannten «Pledge Phase». Dies bedeutet, dass Sie bereits heute uns Ihre Unterschrift und am besten noch jene Ihrer Bekanntschaft zusichern können, sodass wir möglichst bald die notwendigen 100000 Unterschriften gesammelt haben und gemeinsam für ein würdiges Milizsystem kämpfen können. Tun wir gemeinsam etwas für unsere Zukunft!