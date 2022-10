Kolumne «Die junge Sicht» Krankenkassen – die Werbeflut erhöht die Prämienlast Der Zuger ALG-Kantonsrat Luzian Franzini spricht sich für eine Einheitskrankenkasse aus. Luzian Franzini, Kantonsrat Junge Alternative, Zug Drucken Teilen

Luzian Franzini Bild: PD

Die viele Werbung auf Plakaten oder online ist aktuell kaum zu übersehen: Es ist wieder die Zeit, wo die Grundversicherung in der Krankenkasse gewechselt werden kann. Der Blick auf die Prämien im nächsten Jahr schmerzt dieses Jahr besonders, denn es kommt ein saftiger Kostenanstieg von 6,5 Prozent auf uns Zugerinnen und Zuger zu. Die Gründe für die höheren Gesundheitskosten sind vielfältig. Wichtig wäre nun ein substanzieller Anstieg der Prämienverbilligungen, um gerade auch Familien entlasten zu können. Während die Löhne und Renten seit Jahren gleichbleiben, haben sich die Prämien in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Gleichzeitig kommen wir nicht darum herum, einige grundlegende Gedanken über die Struktur unserer Grundversicherung machen.

In der Schweiz gibt es rund 60 Grundversicherungen. Sie dürfen sich nicht in den Leistungen, welche sie bezahlen, unterscheiden. Diese Grundleistungen sind gesetzlich definiert und deshalb bei allen Kassen gleich. Nebst Digitalisierungsprojekten bringt einzig die Jagd auf «gute Risiken» (Junge und Gesunde) einen Wettbewerbsvorteil. Für die gesamten Gesundheitskosten in der Schweiz nützen solche Abwerbungsoffensiven jedoch gar nichts. Im Gegenteil: Der ständige Wechsel und der Pseudowettbewerb führen jährlich zu Kosten von 324 Millionen Franken, welche durch uns Prämienzahlerinnen und Prämienzahler übernommen werden muss. Dabei fliessen allein 100 Millionen Franken unserer Prämien an Makler und Vergleichsdienste. Der gesamte Verwaltungsaufwand machte gemäss Bundesamt für Gesundheit ganze 1,736 Milliarden Franken aus.

Deshalb gibt es seit Jahren die Idee, eine vereinte Kasse in der Grundversicherung zu schaffen. Dies hätte für die Versicherten diverse Vorteile. Dank der Einheitskasse müssten sich die Versicherten nicht mehr um die Prämie der Grundversicherung kümmern. Der jährliche Prämienvergleich und der allfällige Wechsel der Krankenkasse entfallen und alle hätten die tiefstmögliche Prämie. Durch eine Einheitskasse würde auch die lästige Werbung für einen Wechsel in der Grundversicherung, beispielsweise durch Telefonmarketing, ein für alle Mal beendet. Nebst den Hunderten von Millionen Franken, welche bei Werbung eingespart werden könnten, würde auch die Verwaltung gestrafft werden und die Saläre von 60 CEO und unzähligen Verwaltungsräten eingespart werden können. Denn auch deren Löhne werden aktuell von den Prämienzahlern finanziert. Zudem gäbe es endlich Gleichbehandlung: Eine gemeinsame Krankenkasse würde alle Leistungen gleich abrechnen. Auch bei der Kostengutsprache für Medikamente gäbe es gleiche Regeln für alle. Schlussendlich würde auch verhindert, dass die Daten der Versicherten in falsche Hände gelangen und Quersubventionierungen stattfinden. Mit einer einzigen öffentlichen Kasse könnte sich die Versicherungssparte auf das wichtige Fokussieren: eine bezahlbare und gute Gesundheitsversorgung für alle.