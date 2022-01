Kolumne «Herausgepickt»: Pöstler scheinen keine Eishockeyfans zu sein – oder aber können nicht mehr lesen Unser Autor beschreibt einen kuriosen Fall, bei dem auch der EVZ eine Rolle spielt. Marco Morosoli Drucken Teilen

Wer hat wohl diesen Brief abgeschickt? Bild: PD

Ein Zuger bekam vor kurzem Post vom EV Zug. Nichts Aussergewöhnliches – wäre da nicht eine Haftnotiz mit einem grünlichen Hintergrund auf dem Couvert gewesen. Diese war sogar doppelt vorhanden. Darauf stand: «Fehlende Frankatur. Bei fehlenden Absenderangaben erfolgt der Taxnachbezug beim Empfänger.» Das ist auch umgehend erfolgt.

Die drei Buchstaben EVZ und das Wappentier Stier hätten eigentlich reichen sollen, um den Absender dieses Briefs zu identifizieren. Vor allem wenn der letzte Zuger Meistertitel gerade mal acht Monate zurückliegt. Zudem stand auf der Rückseite des Couverts gar noch die genaue Adresse des Absenders.

Immerhin erzeugt die Schweizer Post so in eigener Sache noch etwas Verkehr für die Statistik. Denn die Aufforderung zur Nachzahlung kommt per Post und geht auf dem gleichen Weg wieder zurück.