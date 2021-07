KOLUMNE MUNDARTECKE «De Hasebüeler als Schwarzfaarer» Mit seiner monatlichen Mundartecke möchte Autor Andreas Bossard die Leute zum Schmunzeln bringen über Ereignisse vergangener Zeiten. In dieser Ausgabe geht es um das Stadtoriginal Pirmin Uttinger, auch bekannt als «Hasebüeler.»

Andreas Bossard Hören Merken Drucken Teilen

Letscht Wuche hani i de Zytig glääse, as mer z Berlin us rassistische Gründ nümme törf vo Schwarzfaarer rede. Es heissi jez «Fahren ohne gültiges Ticket». Deby chund das Wort schwarz vom jiddische Wort «shvarts», und daas chund vo Armuet. Schwarzfaarer sind also Mäntsche wo z aarm sygid es Billett z chauffe. Drum isch mer die Gschicht vom Hasebüeler wider i Sinn choo:

De Pirmin Uttinger isch äis vo de letschte Zuger Original gsy. Vo sym Lääbeswääg heds e huuffe Gschichte ggää. Vili wüssid, as är rych und au e Chnuupesaager gsy isch. Är hed syn Rychtum äifach nid chönne uusgää. Syn Gäldseckel uufzmache isch für in nid äifach gsy.

Pirmin Uttinger (1918-2014), auch bekannt als Hasebüeler. Bild: PD

Vili mögid sich erinnere, as är öppe mit Ross und Waage im Galopp i d Stadt abe gfaare isch. So hed är syni Kommissione gmacht. Au uf sym alte Göppel hed mer hed mer de Hasebüeler gsee, de schtäil Hoger ufetrampe. Bäärguuf zum Meisebäärg isch für de Pirmin amigs nümme eso äifach gsy. So hed är je länger je mee sys Velo müesse de Bäärg uuf schtoosse.

Mit de Zyt hed är gmerkt, as es ringer good mit em Bus is Guggital z faare, und deet durs Fridbachtobel häi is Hasebüel z goo. Aber de chäibe Bus hed öppis koschtet. Es Billett oni Halbtax hed duezmool über viär Franke koschtet. Das isch bigoscht vil gsy! Bsunders wemmer echli bhebig gsy isch. Drum isch de Pirmin öppe «schwarz» gfaare.

Woni emool mit im gredt ha, hed är my gfroogt: Was choschtets, weni nüüd zaale und die my verwütschet? Ich ha im gsäid, är müess de gwüss öppe achzg Schtutz anelegge. De Pirmin hed glychgültig i syn Bart ine gmurmlet. De chani no lang oni Billett faare, die kontrolliärid jo fascht niä.