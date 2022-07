kolumne «Seitenblick»: Alles cool, Mann! Redaktorin Cornelia Bisch war Zaungast bei einem friedfertigen Fussballspiel unter Nachbarskindern. Cornelia Bisch Drucken Teilen

Ich brüte an einem sonnigen Nachmittag im Heimbüro über einem schwierigen Text, als plötzlich helle Kinderstimmen an mein Ohr dringen. Alle halbe Minute schreit es aus voller Kehle im Chor: «Goal!», begleitet von den Geräuschen getretener und in Büschen landender Bälle.

Ein wenig genervt trete ich ans Fenster, um es zu schliessen, halte dann aber inne und verfolgte fasziniert das Spiel der Nachbarskinder. Sie sind zu sechst, kicken also drei gegen drei. Ein Minitor nach echtem Vorbild steht unter einem Baum im wuchernden, unebenen Rasengelände, das zweite wird gegenüber von zwei Stühlen markiert.

Das Spiel ist im Fluss und folgt eigenen Regeln, die ganz selbstverständlich von allen akzeptiert werden. Statt sich die Mühe zu machen, die Bälle zu fangen, zieht der eine Goalie kurzerhand mit einem raschen Ruck sein Spieltor aus dem Gefahrenbereich, sobald sich ihm ein Ball nähert. Jeder scharfe Schuss – ob ein Treffer oder nicht – wird mit wildem Gebrüll honoriert.

Ganz in Profimanier wird gehechtet, gedribbelt, jongliert und getrickst sowie jeweils lautstark auf sein Können aufmerksam gemacht. Das einzige Mädchen im Team hat offenbar eine Pause nötig, zieht sich wortlos in den Schatten eines der zum Gegentor umfunktionierten Stühle zurück und verfolgt auf dem Bauch liegend, das Kinn in die Hände gestützt, entspannt den weiteren Spielverlauf. Kein Problem, dass das Kräfteverhältnis nun nicht mehr ganz ausgeglichen ist.

Derweil werfen sich ihre Kollegen mit dramatischer Gestik zu Boden, halten sich mit schmerzverzerrtem Gesicht wehklagend die Knöchel, helfen sich gegenseitig wieder auf die Füsse und klatschen sich freundschaftlich nickend und mit einem lässigen: «Alles cool, Mann? Alles cool!» ab.

Ich schmunzle still vergnügt in mich hinein und denke bei mir: Wenn doch nur die grossen Stars, welche diese kleinen Fans hier so rührend zu imitieren suchen, sich deren Friedfertigkeit auf die Fahne schreiben würden.