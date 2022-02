kolumne «Seitenblick»: Das Nando-Protokoll Marco Morosoli über seinen Tagesablauf für ein gelasseneres Leben.

Mit positiven Gedanken durch den Tag zu gehen, das ist ein Lebensmodell, mit dem ich mittlerweile schon recht gut unterwegs bin. Eine Dauerbaustelle bleibt hingehen das Zeitmanagement. Ich bemühe mich nach Kräften dem Tag eine Struktur zu geben. Ein Drehbuch hilft dabei – aber auch Hilfe von aussen.

Eine geniale Idee hatte kürzlich mein Cousin Nando. Er trainiere jeweils morgens, bevor er zur Arbeit gehe. Ich kopierte ihn und übernahm seinen Trainingsansatz. Der Morgenplan, bevor die Arbeit ruft, nenne ich seither das Nando-Protokoll. Nach dem Aufstehen und den repetitiven Abläufen in im Bad gibt es erstmal einen Kaffee, eine Achtsamkeitsübung, Yoga (Sonnengruss) und ich stelle das Drehbuch für den Tag zusammen. Ein Tagebuch dient mir dazu, gute Gedanken des Vortages zu ordnen.

Bevor ich mich auf den Hometrainer setze, absolviere ich eine Online-Lektion Schwedisch auf Duolingo. Dieser Zeitvertreib macht mir seit einem halben Jahr richtig Spass.

Dieses tägliche Ablaufschema beinhaltet noch nicht, was hinterher folgt. Es ist ein Kampf: Zeitung lesen, Bücher lesen, Youtube-Musik geniessen und vieles mehr. Was ich sagen kann: Vor der Arbeit zu trainieren befreit. Das hilft mir, diszipliniert zu sein. Die körperliche Betätigung in den Abend verschieben ist für mich nun echt eine Pein.

Mit der Disziplin ist es bei mir aber so eine Sache. Bücher kaufen geht immer, da meine Interessen sehr breit gefächert sind. Eisenbahn, Geschichte alle Arten von Karten, Atlanten und Wappenbüchern. Mein Büro ist nunmehr mein Buchzimmer. Bücher loswerden, das kann ich nur schwer. Da ist das Bauchfett dank dem Nando-Protokoll schneller weg.