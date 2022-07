Kolumne «Seitenblick» Ein nächtliches Abenteuer vor der Haustüre Redaktorin Carmen Rogenmoser überlegt, ob sie es wieder einmal wagen soll, im Zelt zu übernachten. Carmen Rogenmoser Drucken Teilen

Freudestrahlend und erwartungsvoll blickt mich mein kleiner Sohn an. Er sitzt in einem Zelt und trägt bereits seinen Pyjama. Eine bequeme Matte sowie Decke, Kissen und alle mitgebrachten Plüschtiere haben ebenfalls den Weg in die temporäre Unterkunft im Garten des Ferienhäuschens gefunden.

Mir schwant Böses. Ich überlege, wann ich wohl zum letzten Mal im Zelt übernachtet habe. Das müsste an einem Open-Air-Event gewesen sein. Die Erinnerung ist schwammig. Ich weiss aber noch, dass es weder erholsam noch bequem war. «Ich übernachte heute mit Grossdädi im Zelt», unterbricht der Vierjährige meine Gedanken. Puh, Glück gehabt.

Abends im gemütlichen Bett liegend warte ich darauf, dass die beiden ihr Nachtlager ebenfalls ins Innere verlegen. Doch nichts da, der Kleine hält die ganze Nacht durch, schläft wie ein Stein – und möchte die nächste Nacht gleich wieder draussen verbringen.

In der Zwischenzeit habe ich mich auch damit angefreundet. Es wäre vielleicht ganz schön draussen im Dunkeln. Dem Rauschen des Bachs zu lauschen, das Zirpen der Heugümper zu hören. Die vielen, in dieser Gegend besonders grossen, Schnecken werden den Weg schon nicht ins Zelt finden.

Doch nichts da. Mein Sohn hat sich seine abenteuerlustige Tante als Komplizin ausgesucht. Sie ist sofort dabei und hat per Zufall auch grad die passende, für den Kleinen sehr beeindruckende Ausrüstung dabei.

Sie hat nämlich vor, noch einen Schritt weiter zu gehen: Mit zwei Kolleginnen möchte sie ganz unter freiem Himmel übernachten. Freie Bahn für die fiesen Schnecken also – denke ich mir und teile ihr das halb im Ernst, halb im Spass mit. Meine Schwester lacht mich aus. Vielleicht bin ich wirklich zu bequem geworden und sollte das einfach auch mal wieder ausprobieren?

Ein paar Tage später, wir sind inzwischen wieder zu Hause, trudeln auf dem Handy herrliche Bilder ein. Sie zeigen das fast schon romantische Nachtlager auf einer Lichtung im Wald. Neben der schönen Feuerstelle steht der Kaffeekocher bereit. Ach, es muss wunderbar sein, so direkt in der Natur zu erwachen.

«Und, wie hast du geschlafen?», frage ich meine Schwester. «Nicht so gut. Ich habe mich die ganze Nacht davor gefürchtet, dass mir eine Schnecke über das Gesicht kriecht.»