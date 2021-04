Kolumne Seitenblick: Erfolg für den EVZ verheisst Ungemach für die Nachbarn Die Zuger Eishockeyaner kämpfen ab dem 13. April um den zweiten Schweizer Meistertitel der Vereinsgeschichte – wohl nicht zur Freude aller. Raphael Biermayr Hören Merken Drucken Teilen

Nach der längsten Quali der Geschichte ist es so weit: Ein Schweizer Eishockeymeister wird erkoren. Nur auf welchem Weg, ist noch nicht klar. Doch sowohl im Fall der (vollständigen) Durchführung der Playoffs als auch im Fall ihres Abbruchs stehen die Chancen des EVZ gut, den Titel zu gewinnen.

Bis auf die wenigen Versuche zu Beginn der Saison, Partien mit weniger sowie maskenverhülltem Publikum durchzuführen, ist die Meisterschaft umständehalber eine Veranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine Handvoll Verwegene hat es sich dennoch nicht nehmen lassen, bei Heimspielen regelmässig auf dem Platz vor dem Zuger Eishockeystadion aufzukreuzen und das Team anzufeuern. Dies unter amüsierten Seitenblicken der Passanten.

In Ermangelung des Sterns von Betlehem folgten diese Fans in den dunklen Nächten wohl dem Schein des EVZ-Logos, das über dem Stadioneingang prangt. Dem Vernehmen nach darf dieses nach Klagen von Nachbarn ausschliesslich während Heimspielen leuchten – und dann auch nur zeitlich streng vorgeschrieben. So bleibt der soziale Frieden gewahrt.

Doch es droht neues Ungemach für die gestörten Stadionanwohner. Sie müssen hoffen, dass die Zuger zum 23. Mal * in Folge den zweiten Meistertitel verpassen. Andernfalls blüht trotz der geltenden Pandemiebekämpfungsmassnahmen eine Zusammenrottung von Enthusiasten, die dem Hort ihrer Leidenschaft so nah wie möglich sein wollen. Da wohl keine Freinacht bewilligt würde, könnten sich Lärm- und Logolichtgeplagte immerhin problemlos mit der Polizei behelfen. Doch ist auf diese wirklich noch Verlass? Seit längerem zeigt sich die Zuger Polizei geradezu kulant im Umgang mit sogenannten Coronasündern.

Und so droht der traute und monatelang kultivierte Frieden zu Hause erschüttert zu werden. Es sind tatsächlich harte Zeiten.

* Zahlenmystiker aufgepasst: Alle Einzelziffern des Datums des ersten Meistertitels addiert, ergibt 23 (1+1+4+9+8). Das letzte Tor im Meisterjahr erzielte der Spieler mit der Trikotnummer 23 (Bill McDougall). Wer im nun beginnenden 23. Anlauf auf den zweiten Titel kein heilsbringendes Zeichen erkennt, dem ist nicht zu helfen.