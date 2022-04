Kolumne Seitenblick: «Gang wenn chasch, nid wenn muesch» Also gut, unser Autor gibt's zu: Er geht jetzt ins Fitness. Warum das trotzdem eine tolle Idee ist. Kilian Küttel Drucken Teilen

Keine Angst, ich mache hier keine Werbung. Aber jetzt einmal unter uns: Ich gehe neuerdings ins Fitness. Und ganz ehrlich: Das hätte ich schon viel früher tun sollen.

Nicht, dass ich vorher keinen Sport getrieben hätte. Ganz und gar nicht. Aber weil Fitness und Arbeit schon fast unverschämt nahe beieinander liegen, bringe ich den Programmpunkt Sport neu in der Mittagspause unter. Was die Frage obsolet macht, ob man jetzt früher aufstehen oder sich abends, schon im Sofa-Modus, zum Sport zwingen soll – weil so gerne man sich auch bewegt, Sport zu nachtschlafender Zeit ist nichts anderes als: eine Zwängerei.

So, deshalb, wie gesagt und Corona einmal ausgeblendet, hätte ich dieses Fitnessabo schon viel früher abschliessen sollen. Anders gesagt: Ich hätte es nicht aufschieben dürfen. Womit wir beim Kern dieses Textes wären. Oder um einen Kollegen zu zitieren, der folgende Weisheit von seinem Grosi mit auf den Weg bekommen hat: «Gang wenn chasch, nid wenn muesch.»

Ursprünglich auf Fragen rund um den Themenkomplex «menschliche Bedürfnisse und längere Autofahren» zugeschnitten, lässt sich dieser Leitsatz auf so ziemlich jeden Lebensbereich anwenden.

«Bewegung, Fitness, Sport?» Man kann nicht früh genug anfangen. «Rechnungen, Steuern, Bürokratie allgemein?» Was Sie erledigen können, sollten Sie erledigen; das spart Stress und Nerven und ist daher geeignet, ihr Leben zu verlängern.

Womit wir zum Thema kämen: «Medizinische Auffälligkeiten mit erhöhtem Beunruhigungspotenzial.» – Was wohl eher keiner Erklärung bedarf. Oder steht ganz oben auf Ihrer Liste von Sätzen, die Sie nie von einem Arzt hören wollen, etwas anderes als: «Wären Sie besser früher gekommen?»

Sie sehen, aktiv werden ohne äusseren Zwang kann sich lohnen. Was nicht heisst, dass eine Weisheit falsch wäre, die hiesse: «Chasch au gah, wenn nid muesch.» Was ich damit meine? Im Fitnesscenter gibt es einen Wellnessbereich. Und Herrgott, da können Sie sicher sein: Da gehe ich auch hin, wenn ich nicht muss. Sondern einfach, weil ich's kann.