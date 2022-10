Kolumne «Seitenblick» Honolulu – was, diesen Ort gibts wirklich? Unsere Redaktorin über einen Weihnachtsscherz, der fast zur Realität wurde.

In mehr als zwei Monaten ist Weihnachten. Ich bin zwar noch nicht in Weihnachtsstimmung, aber der Gedanke daran erinnert mich an eine Geschichte in der Kindheit zurück. Es ist Weihnachtszeit und wir suchten als Familie ein gemeinsames Datum zum Feiern. Wir sassen zusammen auf dem Sofa, und auf einmal meinte meine Grossmutter väterlicherseits: «Wir feiern doch Weihnachten in Honolulu.»

Klein-Nora machte grosse Augen. In ihren Ohren klang dies nach einem wit­zigen, erfundenen und auch etwas beängstigend exotischen Ort. Empört er­widerte sie: «Nein, Grosi, ich will aber zu Hause feiern!»

Dieser Scherz schien sich die Jahre danach als Tradition in unserer Familie eingenistet zu haben. Immer wieder wurde gesagt, wir gehen an Weihnachten nach Honolulu. Alle fanden es witzig, ausser Klein-Nora, die war naiv und reagierte stets mit einem fragenden Blick.

Erst viele Jahre später habe ich herausgefunden, dass es Honolulu tatsächlich gibt. Wie ich das herausgefunden habe, weiss ich nicht mehr. Vermutlich bahnte sich da schon die Neugierde einer Journalistin an. Die Stadt Honolulu ist mitten im Pazifik im US-Bundesstaat Hawaii anzutreffen: wunderschöne Landschaft, türkisblaues Meer und auch im Dezember um die 30 Grad warm. Der Name bedeutet in der hawaiianischen Sprache so viel wie «geschützte Bucht».

Seither würde ich sehr gerne eines Tages nach Honolulu reisen, mir vor Augen führen, dass es diesen Ort wirklich gibt und mich an diesen Weihnachtsscherz zurückerinnern. Witzigerweise ging mein Bruder letzten Dezember spontan nach Hawaii, nicht nach Honolulu, aber unweit davon entfernt. Als wir am Weihnachtsabend alle – Grosseltern, Eltern und ich – am Wohnzimmertisch sassen und via Facetime mit ihm telefonierten, fühlte es sich fast so an, als wäre der einstmalige Scherz Realität geworden.