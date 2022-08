Kolumne «Seitenblick» Introvertiert und glücklich Unsere Redakteurin über die Vorurteile gegenüber ruhigen Personen und wie sie ihre stille Persönlichkeit zu schätzen gelernt hat. Nora Baumgartner Drucken Teilen

«Sag doch auch mal was», «Du bist so still», «Du könntest dich mehr am Unterricht beteiligen»: Das sind alles Aussagen, die ich mir als introvertierte Person zur Genüge anhören musste. Worte können einen so hart treffen. Fast zwei Jahrzehnte lang hat mich das persönlich kaputt gemacht. Ich fühlte mich wie ein Ausserirdischer in einer lauten Welt. Niemand verstand mich – ich mich selber auch nicht.

Meine Bemühungen, mich an einem Gruppengespräch zu beteiligen, kosteten mich jeweils sehr viel Überwindung, und doch wurden sie wieder verschluckt. Wenn dann noch zusätzlich eine der obigen Aussagen verwendet wurde, war es dann ganz vorbei. Ich setzte mich selber noch mehr unter Druck, und dann funktionierte gar nichts mehr.

Erst vor rund fünf Jahren bin ich dem Begriff Introversion zufällig über den Weg gelaufen. Ich bin auf ein Youtube-Video gestossen, wo die Unterschiede zwischen Introversion und Schüchternheit erläutert wurden. Ab diesem Zeitpunkt hat sich in mir etwas getan, und ich bin neugierig geworden.

Wie ich mitbekommen habe, werden diese beiden Charaktereigenschaften oft in dieselbe Schublade gesteckt. Das ist aber eigentlich nicht richtig. Wenn zu einer introvertierten Person gesagt wird «Du bist schüchtern», kann es gut sein, dass diese Person nachher beleidigt ist. Introversion kurzgefasst bedeutet, dass man Energie tankt im Alleinsein. Schüchternheit hingegen ist eine soziale Angst. Diese kann sich beim Telefonieren oder auf (fremde) Personen zugehen bemerkbar machen.

Ich identifiziere mich als introvertiert und schüchtern, obwohl ich das Letztere ein Stück weit ablegen konnte. Menschenmassen meide ich so gut ich kann. Ausser an EVZ-Spielen, da blühe ich richtig auf!

Über die fünf Jahre hinweg bin ich mir meiner Stärken immer mehr bewusst geworden. Zu diesen gehören sicher Zuhören und Beobachten. Ich habe gelernt, meine Bedürfnisse auszudrücken und zu meiner ruhigen Art zu stehen. So stelle ich vermehrt fest, wie mein Umfeld Rücksicht auf mich nimmt. Ein Tipp: Statt einer ruhigen Person zu sagen «Erzähl doch auch mal was», ihr oder ihm eine gezielte Frage stellen.

So, und jetzt verziehe ich mich wieder zurück ins Bett, um meine Batterien aufzuladen.

PS: Seit 2011 wird am 2. Januar der «Weltintrovertierttag» gefeiert, wobei feiern hier das falsche Wort ist ...