kolumne Seitenblick: Liebenswürdige fremde Helfer In unserer Gesellschaft werden oft Ignoranz und Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen oder fremdem Eigentum beklagt. Diese wahre, amüsante kleine Geschichte zeigt, dass es auch Ausnahmen gibt. Cornelia Bisch Hören Merken Drucken Teilen

Das Personal der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) hat viele Qualitäten. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. April 2021)

«Wie würdest du bloss deine Kolumnen füllen, wenn du mich nicht hättest», bemerkte meine Tochter lakonisch, just nachdem sie mir ihre jüngsten Reiseerlebnisse geschildert hatte, in denen ich sofort Stoff für einen Seitenblick erkannte.

In einer Anwandlung von Patriotismus hatte sie beschlossen, gemeinsam mit einer Freundin der geschichtsträchtigen Rütliwiese einen Besuch abzustatten. Die beiden fuhren nach Flüelen, bestiegen dort das Dampfschiff Unterwalden und reisten gemütlich hin. Auf der Wiese wurde gepicknickt, gelacht, geschwatzt, an mehreren Standorten Selfies geknipst und natürlich feierlich der ersten Eidgenossen gedacht.

Aufgeräumt fuhr man abends per Motorschiff zurück nach Flüelen. Als sich plötzlich schwarze Gewitterwolken bedrohlich auftürmten und ein eisiger Wind zu blasen begann, kramte die Ausflüglerin in ihrer Tasche nach der mitgeführten Regenjacke und stellte mit Schrecken fest, dass diese auf der Rütliwiese liegen geblieben war.

Alarmiert legte sie einem Schiffsmatrosen ihr Problem dar und fragte nach einer Möglichkeit, der Jacke noch am selben Abend habhaft zu werden. In die Gegenrichtung fahre leider kein Schiff mehr, meinte dieser bedauernd, aber es komme noch eins in gleicher Richtung nach. Der junge Mann kratzte sich am Kopf und überlegte. Plötzlich kam ihm eine zündende Idee.

Er rief einen Kollegen an, der auf dem letzten Kursschiff mit Namen Weggis seinen Dienst verrichtete, und bat ihn, an der Station Rütli die Regenjacke an sich zu nehmen und an der Station Flüelen wieder abzugeben. Derweil sprach meine Tochter mit einem Angestellten des Restaurants Rütlihaus, das der Wiese am nächsten liegt, und bat darum, jemand möge die Jacke von dort holen und an den Schiffsteg bringen.

«Sie sehen aus, als könnten Sie eine Jacke gebrauchen», scherzte der «Weggis»-Matrose eine Stunde später am Schiffsteg Flüelen und händigte der durchnässten, schlotternden, aber glücklichen jungen Frau das durch so viele hilfsbereite Hände gegangene Fundstück aus.

Ein solches Mass an spontaner Freundlichkeit gegenüber einer Wildfremden finde ich höchst bemerkenswert und alles andere als selbstverständlich. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen im Namen meiner Tochter und in meinem. Die Jacke gehört nämlich mir.