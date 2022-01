Kolumne «Seitenblick»: Postfestliche Depression Tijana Nikolic über die triste Zeit nach dem Weihnachtsfest. Tijana Nikolic Drucken Teilen

Ich weiss ja nicht, wie es anderen geht, aber ich persönlich bekomme die Krise nach Weihnachten. Nein, nicht weil ich wegen all des leckeren Essens die Jeans nicht mehr richtig zu bekomme. Oder weil ich so traurig bin, dass die Familientreffen vorbei sind. Was mich so richtig traurig aus der Wäsche schauen lässt, ist, dass einige Leute bereits am 27 . Dezember die Lichterketten und die lustigen Weihnachtsmänner, die so lässig an irgendwelchen Seilen an Hausfassaden raufklettern, abhängen. Kein kitschiges Leuchten so weit das Auge reicht mehr. Und das schmerzt nicht nur, weil ich ursprünglich serbisch-orthodox bin und erst am 7. Januar Weihnachten feiere.

Aber es gibt für mich nichts Traurigeres als diese so plötzlich graue und, im Gegensatz zur Vorweihnachtszeit, triste Winterstimmung. Da können mich weder der danach folgende Valentinstag mit seinen Herzchen, die Fasnachtszeit mit all den bunten Masken und dem Konfetti noch Ostern mit all den Eiern und Hasen trösten. Irgendwie ist das einfach nicht das Gleiche – diese Stimmung aus Kitsch und Gemütlichkeit, die um und an Weihnachten herrscht. Und ehe man sich versieht, ist es auch schon Frühling mit all den Leuten voller Tatendrang.

Bis im Sommer bin ich dann drüber hinweg und lasse mich vom Tatendrang anstecken. Aber voller Freude denke ich auch an warmen Sommerabenden zwischendurch an den Herbst und den Winter, die diese Gemütlichkeit zurückbringen. So zumindest erlebe ich das. Und tatsächlich habe ich auch erst diese Woche unsere Weihnachtsdeko zuhause in den Estrich geräumt.

Ich finde, unser Wohnzimmer sieht jetzt so leer aus, obwohl mein Freund da nicht zustimmen würde. Für ihn ist es jetzt erst wieder gemütlich. Trotzdem freut er sich immer mit mir mit, wenn ich für die Weihnachtsdeko meine pinke Einhornlichterkette auspacke. Auch wenn er dann, könnte er Farben hören, die ganze Weihnachtszeit unerträglichen Lärm aushalten müsste. Na ja, manchmal muss man da eben durch. So wie ich jetzt durch meine postweihnachtliche Depression durch muss. Zum Glück kann man Glühwein das ganze Jahr durch trinken.