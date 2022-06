Kolumne «Seitenblick»: Raus aus der Echokammer Redaktorin Vanessa Varisco darüber, was man von schonungslos ehrlichen Kindern lernen kann. Vanessa Varisco Drucken Teilen

Kinder. Kinder – das wissen Sie alle – haben das Talent und die gesellschaftliche Erlaubnis zu sagen, was immer ihren Hirnwindungen entspringt. Das tun sie auch, der Kortex ist noch nicht vollständig ausgereift. Die Idee, das Gedachte durch ein paar Kontrollinstanzen zu jagen und zu prüfen, ob es sozialverträglich ist, kommt ihnen selten.

Also kam ich kürzlich in den Genuss dieser schonungslosen Ehrlichkeit, als ich mit dem Hund über einen Schulhof spazierte. Der Fellhaufen lockt Kindern nämlich in Scharen an. Jeder will mal streicheln und freut sich quietschend, wenn der Hund freundlich schwanzwedelnd reagiert und sich auf die Begegnung einlässt. Auch dem Hund fehlen ein paar kortikale Entwicklungsschritte, er ist sozial hemmungslos. Und selbst wenn er manchmal wenig Glück beim Denken haben mag, seine liebenswürdige und offene Art zieht bei den Heranwachsenden: «So süss», «Ich will auch einen», «Er ist so knuffig».

Aber dann die Wendung, die Aufmerksamkeit verschiebt sich. Man entdeckt die bläuliche, hervorstehende Vene an meinem Unterschenkel, die sich bis zum Knie hochschlängelt; eine Krampfader eben. Mich stört sie nicht, deshalb warte ich grinsend darauf, wie diese sehr ehrliche Fokusgruppe darauf reagieren wird. Da heisst es dann nicht mehr «So süss» oder «Ich will auch eine».

Nein. «Bah, was ist das», «Mega eklig» oder «Dein Bein sieht aus wie ein alter, knorriger Baum». Und dann eine erneute Wendung, weil da ein Kind ist, dass noch weiterdenkt und nicht wie viele Erwachsene aufhört zu denken, wenn man eine Meinung gefasst hat. Kinder bewegen sich nicht in Echokammern, umgeben sich nicht ständig mit Menschen, die sie in ihrer Meinung bestärken. «Ich will zuerst wissen, woher das kommt, bevor ich es eklig finde», so die Forderung des Kindes.

Ich erkläre Gründe, ergänze, dass mich das nicht einschränkt, diese Beine mich trotzdem täglich über 20 Kilometer Laufstrecken tragen. Die Fokusgruppe denkt um, Ekel schlägt um in die Faszination, wie der Körper funktioniert und das vermeintliche Schönheitsmakel wenig an der Entfaltungsmöglichkeiten ändern – dass der Körper sich anpasst, reagiert.

Man darf sich also ruhig ein Beispiel an Kindern nehmen: Meinungen gerne mitteilen – «au fadegrad» – aber bleiben Sie flexibel im Denken, offen für Erklärungen und vor allem: Raus aus der Echokammer.