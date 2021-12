KOLUMNE Seitenblick: Vom Stress und vom Jammern Unser Autor will nur einen freien Tag. Ist das denn zu viel verlangt? Ja, wenn er nicht endlich sein Zeitmanagement in den Griff bekommt. Kilian Küttel Hören Drucken Teilen

Wenn Sie das lesen, ist der Kampf gekämpft. Das Weinkaffe ausgetrunken, das «Hirthämmli» in der Wäsche, die Trychel versorgt. Dann ist alles entschieden.

Aber jetzt, da diese Kolumne entsteht, an einem Dienstagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr, ist völlig offen, ob mein Plan aufgeht, ich am Donnerstag freinehmen und in der Heimat den Auftakt in die Trychlerwoche geniessen kann, ohne immer wieder von einem Zwicken im Genick an mein Verantwortungsbewusstsein erinnert zu werden.

Noch sitzt mir ohnehin nicht mein schlechtes Gewissen im Nacken, sondern ein giftiger Zeitdruck. Denn je eher mir hier etwas halbwegs Gescheites in den Sinn kommt, desto schneller kann ich diese Kolumne abhaken; desto mehr Zeit habe ich für den nächsten Text, den ich diese Woche noch ins Ziel bekommen muss.

Das mag zwar nicht nach viel klingen, stellt mich aber angesichts meines 80-Prozent-Pensums vor grössere Probleme, weil ich eben am Donnerstag gerne freigenommen hätte, was bedeutet, mir bleiben diese Woche lediglich drei Arbeitstage, um meine Aufgäbelchen zu erledigen.

Und dazu gehört eben auch diese Kolumne, die immer länger und länger wird, dabei vollkommen ungewohnte und adjektivschwangere Bandwurmsätze produziert, was aber ganz bewusst geschieht, weil der Eindruck erweckt werden soll, ich sei ein Getriebener, der in einem Kraftakt, der in der Weltgeschichte seinesgleichen sucht, die Arbeitslast zu stemmen vermag, die einem abverlangt wird und die nahe ans Unmenschliche heranreicht.

Ich könnte aber auch ehrlich sein. Und mir mein schlechtes Zeitmanagement eingestehen. Zugeben, dass ich um ein Haar verschlafen hätte, den Termin für unsere Freiwilligenserie einzufädeln. Dass das einen kleineren Rattenschwanz an Terminkollisionen verursacht hat und ich an meiner leicht angespannten Lage höchst selbst schuld bin.

Ich könnte weitergehen und nicht nur versprechen, vorausschauender zu arbeiten, sondern es tatsächlich tun. Am Montagmorgen gleich den Kalender für nächste Woche studieren. Mir eine Agenda kaufen. Das mache ich, sobald ich Zeit und Energie finde. Versprochen. Jetzt aber bin ich zu ausgelaugt, ein wenig schlaff. Mir fehlt die Energie, mich in den Griff zu kriegen.

Wissen Sie, was helfen könnte? Ein freier Donnerstag.