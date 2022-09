Kolumne «Seitenblick» Von Felsenspringern und Familie Unsere Redaktorin darüber, wieso Bergsteigen eine Familie zusammenschweisst. Vanessa Varisco Drucken Teilen

Irgendwo in den Dolomiten vor über zehn Jahren. Eine Woche sind wir mit Kletterzeug von Hütte zu Hütte unterwegs. Es ist kalt. Vor uns eine kleine Felsspalte, über die nur ein kleiner Sprung hinweg hilft. Drei von vier springen, nur jemand weigert sich. Meine Schwester. Sie ist damals neun oder zehn Jahre alt und stinksauer. Über diese Spalte springe sie ganz bestimmt nicht, sie werde umdrehen, erklärt sie.

Den gleichen Weg zurückzuwandern und zu klettern, den wir gekommen waren, würde sie drei Tage kosten. Aber sie ist so wütend, dass ihr das realistisch erscheint. Meine Eltern reden auf sie ein, geduldig, verständnisvoll. Sie soll einfach springen, denke ich genervt. Denn, obwohl ich am Tag davor den gleichen Aussetzer hatte, mich aus der Seilschaft ausgebunden hatte und nicht mehr weiterlaufen wollte, erntet sie von mir kein Verständnis.

Sie steht an der Kante und da das gute Zureden meiner Eltern nicht hilft, zieht man ruckartig am Seil und Tinini fliegt über die 1,5 Meter breite Spalte. Sie schreit Zeter und Mordio, verflucht uns und die Welt. Erst Jahre später ist sie bereit, uns dafür zu verzeihen.

Es irrt, wer aber wegen dieser Geschichte denkt, sie sei ein Feigling. Den trinkt sie nur – manchmal auch mit mir gemeinsam. Sie ist eine, die man nur bewundern kann. Stark, schlau und mutig bis heute. Obwohl ich die grosse Schwester bin, war sie mir in vielen Dingen voraus. Im Einordnen, Fühlen, Nein-Sagen, Achtsamsein, räumlichen Denken, Singen und Tanzen. Nur im Felsenspringen und im Joggen nicht.

Überhaupt: In unserer Familie hat jeder seine Stärken und hilft in Not dem anderen aus. So kommen wir durch die grossen Krisen und über die kleinen Strassenunebenheiten. Jeder hat seine Baustellen – oder einfach gesagt, einer spinnt immer. Mal mehr, mal weniger. Aber das ist egal, wir wissen ja, dass wir zusammengehören, zusammengehören wollen und deshalb auch die Aussetzer, Ängste und Krisen der anderen mittragen und aushalten.

Heute springt meine Schwester über keine Felsen mehr, sie nimmt jetzt die grösseren Hürden. Und wenn nötig, helfen wir ihr auf die Sprünge. Versprochen. Die Kluft werden wir nie gross genug werden lassen, dass wir uns nicht mehr rüberziehen und auffangen können.