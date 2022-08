Kolumne «Standpunkt» Mitten aus der Gesellschaft Die Zuger Gemeinderätin Corina Kremmel schreibt über die Schönheit der Stadt und den Wert der Konsenspolitik. Corina Kremmel, Gemeinderätin Mitte, Zug Drucken Teilen

Blick auf den Landsgemeindeplatz in Zug. Bild: Stefan Kaiser (28. Juni 2021)

Die Hitzetage dieses Jahr konnten wir in vollen Zügen geniessen, sei es mit einem Bad im Zugersee, einem Ausflug auf den Zugerberg und Wildspitz. Oder einfach beim gemeinsamen Grillieren zu Hause. «Wann wird’s mal wieder richtig Sommer», das war dieses Jahr wieder so weit. Viele Abende, an denen wir den schönsten Sonnenuntergang der Schweiz in Zug geniessen durften.

Es zeigte mir einmal mehr auf, an welch schönem Ort wir leben dürfen. Zug bietet in vielen Hinsichten einiges. Sei es für die gemütlichen Badigänger oder die ambitionierten Berggänger. Für alle hat es etwas dabei. Genau das schätze ich sehr. Und genau auf solches sollte Acht gegeben werden.

Die Erhaltung der Artenvielfalt und der Naherholungsgebiete liegen mir am Herzen. Zug als internationale Stadt und Zug als Kanton mit ländlichen Gebieten, dies soll so bleiben, damit es für alle einen Platz hat. Ein Beispiel ist der Weg entlang der alten Lorze, welcher im Jahr 2018 revitalisiert und renaturiert wurde.

Tagtäglich bin ich auf diesem Weg mit meinem Hund anzutreffen. Oftmals komme ich mit anderen Spaziergängern ins Gespräch, alle schätzen diesen Weg und sind dankbar, dass wir mitten in der Stadt ein Naherholungsgebiet haben und Sorge dafür tragen sollen.

Von Jung bis Alt wird dieser Weg genutzt, zu solchen Gebieten sollten wir Acht geben, dass auch die zukünftigen Generationen die Möglichkeit haben, eine kleine «Auszeit» vom Stadtleben zu nehmen.

Gewisse Diskussionen, welche wir in der Stadt führen, sind für mich «Luxusprobleme», weshalb besinnen wir uns nicht wieder auf die wichtigen Dinge? Es herrscht Krieg in Europa und wir diskutieren über Parkplätze oder das neue «Luxus-Strandbad».

Klar, auch dies ist etwas, dass die Bevölkerung beschäftigt. Sollte jedoch nicht mit mehr Pragmatismus und gesundem Menschenverstand politisiert werden? Gemeinsam eine Lösung zu finden? Ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander? Für mich liegt die Lösung meistens in der Mitte. Eine Lösung, welche die polarisierenden Seiten höchstwahrscheinlich nicht befriedigen, jedoch ein gangbarer Weg für die Mehrheit der Bevölkerung ist.

Mit einer Konsenspolitik sind Mehrheiten zu gewinnen und trotzdem auch Ziele zu erreichen. Das wird nicht gerne gehört, sozusagen eine «Wischiwaschi-Politik». Für mich ist es alles andere als «Wischiwaschi», sondern es ist das Zuhören, Mitdenken, Handeln und auch akzeptieren von anderen Meinungen.

Wir können dankbar sein, dass wir in einer Demokratie in der Schweiz leben und unsere Meinungen offen äussern können. Ich stehe für eine Politik aus der Mitte der Gesellschaft. Mit der nötigen Durchsetzungskraft und doch mit einem Gleichgerechtigkeitssinn, der mir ermöglicht, allen zuzuhören, setze ich mich für Zug ein. Dies ist auch die Chance der Partei «Die Mitte», eine Partei, welche aus allen Bevölkerungsschichten, Altersgruppen und Berufsgattungen besteht.

Gemeinsam packen wir an und spannen den Bogen. Anpacken ist auch das Wort, welches mir ins Auge springt, nur mit schönen Floskeln ist nichts gewonnen, sondern aktiv etwas bewegen und handeln. Sodass wir weiterhin in einem friedlichen und schönen Kanton Zug und Stadt Zug leben dürfen. Damit auch die zukünftigen Generationen die Möglichkeiten haben, die Schönheit und Sicherheit geniessen zu dürfen.

Für den kommenden Wahlkampf wünsche ich mir, dass wir alle gemeinsam für unser Zug anpacken und fair miteinander umgehen. Ich freue mich bereits jetzt auf die kommenden Gespräche, Meinungen aber auch spannende und kontroverse Diskussionen mit Ihnen.