Kolumne «Zuger Ansichten» «Energie – what else?» Die Tipps, die der Bundesrat im Hinblick auf einen befürchteten Energiemangel im Winter präsentiert hat, gehen FDP-Kantonsrat Tom Magnusson zu wenig weit. Viel Hoffnung setzt er stattdessen in das Energiegesetz, dass der Kanton Zug präsentiert. Tom Magnusson, Kantonsrat FDP, Menzingen

Erinnern Sie sich an die Methode von Adolf Ogi zum Eierkochen? 1988 zeigte er uns im Schweizer Fernsehen, wie Eier mit weniger Energie gekocht werden können. Ich hoffe, das wird seither weitherum so gemacht. Damals war das Teil eines Energiesparprogramms namens «Bravo».

Wie kam der Bundesrat damals auf die Idee, Energie zu sparen? Der eigentliche Impuls für einen Energieartikel in der Bundesverfassung und für ein Energienutzungsgesetz liegt in der Ölkrise von 1973. Wohl auch unter dem Eindruck des Unglücks in Tschernobyl 1986 nahm die nationale Energiepolitik in den 1980er-Jahren verschiedene Kurven.

Der Bundesrat lancierte die freiwillige Energiekampagne, während sein Fokus die Sicherstellung der Energieversorgung war, wozu damals auch die Kernenergie als Option gehörte. Er strebte eine 95-prozentige Versorgungssicherheit bei der Stromproduktion an, doch selbst der Ausbau der Wasserkraft war nicht unbestritten, es hagelte Einsprachen zum Beispiel gegen Stauseen.

Als dann 1991 der Energieartikel angenommen wurde, startete der Bundesrat mit dem Programm «Energie 2000», welches der Bevölkerung Ratschläge zum Energiesparen und zu erneuerbaren Energien vermittelte. Daraus wurde bereits vor mehr als 20 Jahren «Energie Schweiz» – schauen Sie auf der Website nach, welche Tipps wir dort schon seit Jahren erhalten.

Entsprechend bin ich nun etwas ernüchtert. Der Bundesrat hat am Mittwoch eine Sparkampagne im Hinblick auf einen befürchteten Energiemangel im Winter gestartet. Mit einfachen Tipps will er die Bevölkerung zum freiwilligen Energiesparen bringen. Ziel sei es, dass so viele Privathaushalte und Firmen die Massnahmen freiwillig umsetzen, dass es gar nicht erst zu einem Energiemangel komme.

Ich hätte vom Bundesrat mehr erwartet, gerade bei Energieproduktion und -versorgung, früher, umsichtiger, nachhaltiger, langfristiger. Die Strommangellage als eine Bedrohung hätte weiter oben auf die bundesrätliche Agenda gehört. Die vermeintlich neuen Appelle zum Strom sparen, zum Duschen statt Baden oder zum Drosseln der Heizung – das tönt nach dem Prinzip Hoffnung.

Natürlich mache ich mit, mein letztes Vollbad nahm ich nach einem grossen Marsch in der Offiziersschule. Ich sehe zudem, dass die Privatwirtschaft mitzieht. Das beeindruckt mich, denn nach Corona, den Währungsschwankungen, dem Ukraine-Krieg und Lieferkettenproblemen bedroht die Energie- oder Strommangellage viele Firmen.

Wenn ich betrachte, welche enormen Leistungen im Bereich Gebäudetechnik von Wirtschaft und Eigentümern erbracht wurde, bin ich optimistisch. Die Wirtschaft ist viel flexibler als der Staat und seine Gesetze. Lassen wir daher die Wirtschaft möglichst technologieoffen nach Lösungen suchen. Und setzen wir in der Politik klare Grundregeln fest für Energieproduktion und -nutzung.

Dazu gehört für mich im Kanton Zug auch, das Energiegesetz, welches Ende September in den Kantonsrat kommt, zu genehmigen. Es wurde von mitte-links-grün im Sommer 2021 auf die lange Bank geschoben und über ein Jahr verzögert. In der Kommissionsarbeit konnte ich aber mit einem pragmatischen Vorschlag alle überzeugen, der Kanton Zug bekommt nun ein modernes, unkompliziertes Energiegesetz. Dabei werden wir auch ein Förderprogramm beschliessen, das mithilft, nachhaltige und energiesparende Massnahmen über die nächsten Jahre zu realisieren.

1988 appellierte Bundesrat Ogi an die Eigenverantwortung, fast wie ein FDPler. Auch heute können wir alle unseren Beitrag leisten. Danke allen Zugerinnen und Zugern, die mithelfen, mit unserer Energie sinnvoll umzugehen.