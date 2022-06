Kolumne «Zuger Ansichten»: Förderung attraktiver Lehrstellenangebote im Gewerbe Peter Letter, FDP-Kantonsrat, macht sich Gedanken zum Fachkräftemangel. Er findet, dass auch Eltern in der Pflicht stehen. Peter Letter, Oberägeri, Kantonsrat FDP Drucken Teilen

Gut ausgebildete Fachkräfte sind im Handwerk, der Pflege, im Treuhandwesen, in der IT oder bei Medizinern knapp. Die demografische Entwicklung hilft nicht, die Lücken zu füllen. Die Ausbildung von Nachwuchsfachkräften in der Berufslehre sowie für die motiviertesten jungen Berufsleute an weiterführenden Fachschulen sowie Fachhochschulen sind langfristig wirkende Massnahmen als Antwort auf den Fachkräftemangel. Die FDP lanciert den Regierungsrat gezielter aktiv zu werden.

Lehrbetriebe sind immer stärker gefordert. Sie stehen in Konkurrenz zu anderen Berufslehrangeboten, den Fachmittelschulen und dem Weg der gymnasialen Maturität. Insbesondere gewerbliche Lehrbetriebe bekunden Mühe, die Lehrstellen mit geeigneten Schulabgängerinnen und Schulabgängern zu besetzen. Eltern anerkennen zu wenig, wie erfolgreich ihr Kind mit einer Berufslehre sein kann und sich Berufsbilder weiterentwickelt haben.

Das Verständnis des Schweizer Bildungssystems mit seiner hohen Durchlässigkeit und der höheren Berufsbildung fehlt. Einige dieser Problemstellungen haben die Berufsverbände selber in der Hand. Sie definieren die Lehrpläne und Anforderungen an die Lernenden. Die Anforderungen an die Lehrbetriebe werden mit jeder Reform einer Berufsausbildung höher. So bangen bereits jetzt die KV-Ausbildungsbetriebe, dass die Komplexität nochmals zunimmt.

Als Hauptaufgabe betreiben Gemeinden und Kanton die Primar- und Sekundarschulen sowie die Berufsschulen gemäss den vorgegebenen Lehrplänen und sind für deren Qualität verantwortlich. Was kann die Politik zur Förderung der Attraktivität des Lehrstellenangebotes für gewerbliche Berufe tun?

Ein Paradebeispiel einer vom Kanton geförderten Organisation ist bildxzug. Im Konzept der «Lehre im Verbund» bildet bildxzug laufend 120 Lernende in vier Berufsbildern (KV, Mediamatik, IT) gemeinsam mit über 100 angeschlossenen Unternehmen aus. Diese Lehrstellen sind attraktiv durch die Rotation in mehreren Betrieben, internationales Umfeld oder die professionelle Betreuung. Für gewerbliche Berufe gibt es nichts Vergleichbares.

Die FDP Fraktion des Kantonsrates will die Attraktivität der gewerblichen Berufe für die Lehre erhöhen und deren Vermarktung intensivieren. Dazu haben wir den Regierungsrat mit zwei Vorstössen beauftragt. Erstens soll er dem Kantonsrat Vorschläge zu einem Leistungsauftrag für das Angebot von «Lehre im Verbund» auch für gewerbliche Berufe oder andere geeignete Massnahmen einer solchen Plattform zur Unterstützung von Lehrbetrieben unterbreiten.

Ziel ist, gewerblichen Lehrbetrieben zu helfen, die Attraktivität ihrer Berufslehrangebote zu erhöhen (wie z.B. gemeinsame Praxis­module, Lehrlingsausbilder as a Service, Berufsaufenthalte in der Westschweiz oder dem Ausland, Rotation in mehreren Unternehmen). Weiter sollen ihnen Angebote und Strukturen geboten werden zur Erleichterung und Unterstützung in der Ausbildung von Lernenden sowie zur Bewältigung der administrativen Aufgaben.

Zweitens soll die Regierung dem Kantonsrat ein Massnahmenpaket für Vermarktung und Imageverbesserung von gewerblichen Lehrstellen und Berufsbildern unterbreiten. Ziel ist, den zukünftigen Lernenden, Eltern (insbesondere auch Eltern mit internationalem Hintergrund) sowie Lehrpersonen der Primarschule und Oberstufe die Attraktivität der Berufslehre in gewerblichen Berufen näherzubringen und die Entwicklungsmöglichkeiten von Berufskarrieren aufzuzeigen.