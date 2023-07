Kolumne «Zuger Ansichten» Für eine funktionierende Gemeinschaft ist Raumplanung vor allem Aussenraumplanung – gerade in Zeiten der Verdichtung Die Raumplanung wird immer wichtiger – nicht nur für den Landschaftsschutz. Esther Ambühl Tarnowski Gemeinderätin SP. Zug Drucken Teilen

Lange Zeit hatte die Raumplanung ein stiefmütterliches Dasein, in den letzten Jahren ist sie zum Glück salonfähig geworden. Gerade in Zeiten der Verdichtung ist sie ein wichtiges Instrument, nicht nur um unsere Landschaft zu schützen, sondern auch, um unser Zusammenleben zu prägen.

Einer der wichtigsten Grundsätze in der Raumplanung ist die Trennung von Bauzonen und Nichtbauzonen. Dass diesem Trennungsgrundsatz mehr Beachtung geschenkt werden muss, zeigt sich darin, dass 36 Prozent aller Siedlungsflächen und 19 Prozent aller Gebäude ausserhalb der Bauzone liegen. Der Nationalrat scheint dies bei der Behandlung der aktuellen Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG2) endlich verstanden zu haben. Nur mit einer auf wenige Ausnahmen strikten Trennung schaffen wir es, unsere Landschaft zu erhalten und so weiter zu entwickeln wie wir (und der Tourismus) sie lieben.

Weniger bauen ausserhalb der Bauzonen bedeutet im Gegenzug, dass die bestehenden Bauzonen sinnvoll genutzt werden müssen. Im Vordergrund steht eine qualitätsvolle Verdichtung. Wo gebaut werden darf, soll auf der Grundlage einer sorgfältigen Planung mehrgeschossig gebaut werden. Das müssen aber nicht immer Hochhäuser sein.

Mindestens so wichtig wie das Gebäude ist für eine qualitätsvolle Bebauung der Aussenraum. Aussenraum und Gebäude zusammen sollen die Menschen, ob sie dort wohnen oder arbeiten, in ihrem täglichen Leben unterstützen. So können die Menschen optimale Leistungen bringen, sich aber auch erholen, sich begegnen, sich ein Zuhause erschaffen und ein Netzwerk aufbauen. Dies ist die Grundlage für eine funktionierende Gemeinschaft – das was uns heute verloren zu gehen droht.

Wird diesem Umstand heute genug Beachtung geschenkt? Ich glaube nicht. Gebaut werden soll grundsätzlich das Maximum oder lieber noch etwas mehr. Oft scheint es, dass der Bau vom letzten Projekt einfach kopiert wurde und Aussenraum wird bezeichnet, was nach Erschliessung, Parkierung und Entsorgung noch übrig bleibt. Dabei ist es zentral, dass Überbauungen und auch ganze Quartiere vom Aussenraum her gedacht werden: Wo sind die Aussenräume? Wie können sie erreicht werden? Wer soll sie wie nutzen? Wie animieren sie zu Bewegung und Begegnung, aber auch zur Erholung? Werden diese Aufgaben gut gelöst, kann ein «Zuhause» entstehen. «Zuhause», das sind nicht nur die eignen vier Wände, sondern unser ganzes Umfeld, unser Quartier.

In einem funktionierenden Quartier lebt eine durchmischte Einwohnerschaft, die interagiert und sich ergänzt. Junge Menschen, Familien und Ältere. Auch die soziale Durchmischung ist fundamental. Und es gehören gemeinschaftliche sowie öffentliche Infrastrukturen und ganz wichtig, auch Schulanlagen, dazu. Die Schule ist nicht nur Lebensraum für einen ganzen Lebensabschnitt. Sie ist Quartiertreffpunkt und wichtig für die Ortsbindung. Schliesslich hat auf der Schulanlage so manche Geschichte ihren Anfang genommen. Aber das Thema Schulbauten würde eine zweite Kolumne füllen.

Kurz: All diese Aspekte müssen in der Raumplanung mitgedacht werden, damit eine Gemeinschaft, ein Miteinander, entstehen kann.

In den nächsten Jahren stehen viele Bauprojekte an, seien es Schulanlagen oder weitere öffentliche Anlagen, aber auch Grossprojekte von privater Seite. Lasst uns gemeinsam darauf hinwirken, dass die Orte menschenfreundlich werden, damit wir alle hier gerne leben und stolz sein können auf unser Zug.