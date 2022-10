Kolumne «Zuger Ansichten» Wahlen und Ratseffizienz Der Zuger FDP-Poltiker Stefan Moos schreibt über Möglichkeiten, die Kantonsratssitzungen sinnvoller zu gestalten. Stefan Moos, Kantonsrat FDP, Zug Drucken Teilen

Am 2. Oktober fanden im Kanton Zug die Gesamterneuerungswahlen statt. In allen Parteien gibt es Gewinner und Verlierer, und die eine oder andere Überraschung ist eingetreten. Im Gesamtüberblick hat sich jedoch nicht viel geändert. Ich freue mich sehr darüber, dass ich wiedergewählt wurde und weitere vier Jahre im Kantonsrat tätig sein darf. Für das entgegengebrachte Vertrauen danke ich der Stadtzuger Bevölkerung herzlich.

Weniger erfreulich stimmt mich die Wahlbeteiligung von knapp 45 Prozent. Das liegt zwar im Schnitt der vergangenen Wahlen. Wenn man aber bedenkt, dass weniger als Hälfte der Berechtigten ihr Wahlrecht wahrnehmen, ist das eigentlich bedenklich. Es gibt viele Länder, in denen das Volk nichts oder kaum etwas zu sagen hat. An solchen Orten wird die grosse Wahlabstinenz bei uns wahrscheinlich nicht verstanden. Woran liegt das? Ist das Wählen zu kompliziert oder geht es uns einfach zu gut? Ich vermute, dass die Gründe sehr vielschichtig sind. Ich versuche jedenfalls, die Leute in meinem Umfeld zum Abstimmen und Wählen zu animieren. Nur wer wählt, hat die Wahl.

Von Bekannten werde ich oft gefragt, wie ich es in der Politik aushalte. Es geht zu wenig schnell vorwärts, es wird viel zu viel diskutiert und viel zu wenig gehandelt. Das stimmt. Die direkte Demokratie ist eine sehr träge Staatsform. Ich bin aber überzeugt, dass es keine bessere gibt. In der täglichen Politarbeit gibt es aber Verbesserungsmöglichkeiten. Während Kantonsratssitzungen wird sehr viel geredet. Selbstverständlich hat jeder Parlamentarier das Recht, dass man ihm aufmerksam zuhört. Es gibt aber viele inhaltliche Wiederholungen und es wird lange über weniger wichtige Themen gesprochen. Ich weiss, die Wichtigkeit liegt im Auge des Betrachters. Trotzdem gehen die Gesamtsicht und unsere Hauptaufgabe als Parlament oft aus den Augen verloren. Zurzeit schaffen wir es kaum, die Traktandenliste abzuarbeiten. Geschäfte müssen mehrmals auf folgende Ratssitzungen verschoben werden. In einem Wahljahr nimmt die Anzahl von Vorstössen zu, weil man ja seinen potenziellen Wählern zeigen will, dass man sich für sie einsetzt. Es ist zu hoffen, dass die Zahl der Neueingänge jetzt wieder abnimmt.

Wir von der FDP hatten deshalb im Kantonsrat einen Vorstoss eingereicht. Ziel dieser Motion war, mit geeigneten Massnahmen die Ratseffizienz zu erhöhen. Leider hat der Kantonsrat diese Chance verpasst und die Motion nicht erheblich erklärt. Weil die Traktandenliste aber immer länger wird, mehren sich die Aussagen von Kolleginnen und Kollegen, dass man etwas unternehmen muss. Vielleicht waren wir einfach zu früh und müssen das Thema nochmals aufgreifen. Ich bin aber überzeugt, dass die Ratseffizienz gesteigert werden kann, wenn sich jedes Ratsmitglied an der eigenen Nase nimmt. Bevor wir zum Rednerpult schreiten, müssen wir uns immer hinterfragen: Bringt das, was ich jetzt sagen möchte, einen neuen und substanziellen Beitrag zur Diskussion? Oder bevor ich einen Vorstoss einreiche: Kann ich mein Anliegen durch ein Gespräch mit dem zuständigen Regierungsrat oder mit Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung klären?

Aufwendige Beantwortungen von Interpellationen könnten so vermieden werden. Und Diskussionen, bei denen über 80 Politiker mithören und mitreden, können eingespart werden. Wir Ratsmitglieder müssen uns wieder etwas mehr Demut aneignen und uns fragen, ob ein Vorstoss mehr dem eigenen Ego oder dem Zuger Volk dient. Ich freue mich auf interessante und spannende Debatten in der neuen Legislatur.