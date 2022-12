Kommentar «Chefsache» 2023: Besonnen ins neue Jahr starten Eines ist gewiss: Das Jahr 2023 wird Herausforderungen bringen. Umso mehr sollten wir eine gewisse Besonnenheit an den Tag legen. Harry Ziegler Drucken Teilen

Besonnenheit bezeichnet die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. So heisst es auf Wikipedia.

Tönt gut, nicht? In herausfordernden Situationen besonnen zu reagieren, das braucht einiges. Wie viel einfacher ist es doch, einfach aus der Haut zu fahren und das Gegenüber abzukanzeln. Im selben Ton, den dieses Gegenüber angeschlagen hat. Meist laut und deutlich wütend. Nur, löst das irgendetwas? Die eigene innere Anspannung vielleicht, aber sicher kein Problem. Im Gegenteil.

Es ist ein Zeichen des Respekts, wenn man einem wütenden, vielleicht frustrierten oder sonst wie genervten Mitmenschen mit Besonnenheit begegnet. Es zeigt unter anderem, dass man diesen Menschen ernst nimmt.

Es gibt wichtige und unwichtige Wörter, hat mir ein geschätzter Lehrer einmal mitgegeben. Betrachten wir die Definition am Anfang des Textes, so sind die folgenden Wörter wichtig: überlegt, selbstbeherrscht, gelassen, Verstand. Mit diesen lässt sich arbeiten.

Gezeigt hat sich in der Coronakrise, wie wertvoll ein besonnenes Herangehen an ein Problem sein könnte. Nur: Besonnen sein, also mit einer gewissen selbstbeherrschten Gelassenheit an eine schwierige oder heikle Situation heranzugehen, den Verstand die Oberhand gewinnen zu lassen – das haben wir alle nicht geschafft.

Versagt haben wir zudem bei der Bekämpfung des Mangels an Pflegepersonal. Nach dem Klatschen haben sich Gewerkschaften, Politik, Krankenkassen, Spitäler und zum Schluss die Gesellschaft die heisse Kartoffel reihum zugeworfen. Mit Besonnenheit, statt des Aufbrausens und teils sinnlosen Beharrens auf Forderungen aller Beteiligten, hätten wir mutmasslich noch immer keine Lösung, aber immerhin ein Klima, in dem sachlich, bar jeglicher Polemik nach Lösungen gesucht werden könnte.

Es gibt noch zahlreiche Bereiche, in denen wir als Gesellschaft durch den Mangel an Besonnenheit einiges verbockt haben und wohl weiteres verbocken werden: Krieg, Klimawandel, Energiemangel, Genderfragen oder Anliegen im sozialen Bereich – das ist keine abschliessende Aufzählung.

Und ja, wir Medienschaffende sind nicht unschuldig daran, dass Besonnenheit mitunter an Bedeutung verliert. Manchmal haben wir sie vermissen lassen und diese aus Bequemlichkeit oder Furcht vor Leserverlusten aussen vor gelassen, Menschen und ihre Anliegen nicht immer ernst genommen. Handkehrum wurden auch wir Medienschaffende unbesonnen verunglimpft, nicht ernst genommen oder der absichtlichen Verbreitung von Unwahrheiten bezichtigt.

Den aktuell schwierigen Zeiten ist also nur mit einer gehörigen Portion Besonnenheit zu begegnen. Und es ist irgendwie zum Verrücktwerden: Denn das kommende Jahr wird garantiert Herausforderungen – bestehende und neue – für uns bereithalten.

Begegnen wir dem neuen Jahr, den sich stellenden Problemen und unseren Mitmenschen überlegt, selbstbeherrscht, gelassen und mit Verstand, mit Besonnenheit also. Und wenn wir mal aus der Haut fahren, starten wir einen neuen Anlauf. Nehmen wir uns selbst nicht allzu ernst, unsere Mitmenschen dafür umso mehr. Einen Versuch ist es allemal Wert. In diesem Sinne: Ich wünsche Ihnen ein neues Jahr voller Besonnenheit. Ich werde es jedenfalls versuchen.