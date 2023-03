Kommentar «Chefsache» Das Vertrauen ist arg angekratzt – der Neuheimer Gemeinderat darf sich der Kritik nicht verschliessen Die Kündigung des Gemeindeschreibers legt tief liegende Probleme in der Verwaltung offen. Jetzt gilt es, die Vertrauensbasis wieder herzustellen – allenfalls auch mit einer Mediation. Rahel Hug Drucken Teilen

Im Neuheimer Gemeindehaus will und will keine Ruhe einkehren. 2016 wurden gravierende Mängel in der Sozialabteilung öffentlich. Später geriet die Bauabteilung in die Schlagzeilen, weil in der Vergangenheit illegale Wohnungen erstellt wurden, die der Gemeinderat aber jahrelang duldete.

Die letzte Gemeindeschreiberin war nur gut dreieinhalb Jahre im Amt und kündigte 2020. Im selben Jahr machte eine externe Beratungsfirma im Neuheimer Gemeinderat Führungsdefizite aus.

Jetzt muss die Gemeindeschreiberstelle schon wieder neu besetzt werden. Der aktuelle Verwaltungsleiter Thomas Rubin wird die Gemeinde im Sommer verlassen.

Seine Kündigung ging nicht ohne Misstöne über die Bühne. In einem Mail an Verwaltungskolleginnen und -kollegen schrieb Rubin, er sehe sich mit Vorgängen konfrontiert, die ihn «sehr nachdenklich» gestimmt hätten. Er kritisiert die «Art und Weise», wie er von einzelnen Gemeinderäten behandelt worden sei und wie mit der «guten Arbeit der Mitarbeitenden» umgegangen werde.

Offenbar liegt vieles im Argen in der bevölkerungsmässig kleinsten Zuger Gemeinde. Rubin sagt, die Mitarbeitenden hätten emotional und traurig auf seine Kündigung reagiert. Ein Zeichen dafür, dass ein Grossteil der Verwaltungsangestellten hinter ihm steht.

Der Fall zeigt exemplarisch, wie schwierig die Zusammenarbeit von gewählten Volksvertretern – oftmals Laien auf ihrem Zuständigkeitsgebiet – und Verwaltungsangestellten, das sind die Fachpersonen, sein kann. Und: Es menschelt, wie man so schön sagt.

Das Vertrauen der Mitarbeitenden in ihre politische Führung jedenfalls ist nach dieser Geschichte arg angekratzt. Es dürfte viel Redebedarf geben, unter anderem weil Thomas Rubin in seinem Schreiben zwei Mitglieder des Gemeinderats indirekt zum Rücktritt auffordert – diese aber nicht namentlich nennt.

Um die Scherben zu kitten, muss der Gemeinderat unter der Führung von Gemeindepräsident Daniel Schillig nun offen auf die Abteilungsleiterinnen – und -leiter sowie die weiteren Angestellten zugehen und darf sich dabei gegenüber allfälliger Kritik nicht verschliessen.

Auch eine Aussensicht kann nicht schaden. Eine Mediation könnte helfen, die Vertrauensbasis wieder aufzubauen – damit die nächste Person im Gemeindeschreiberamt nicht nach wenigen Jahren schon wieder aufhört. Und damit die aktuellen Mitarbeitenden weiterhin motiviert und der Gemeinde erhalten bleiben.