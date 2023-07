Kommentar «Chefsache» Das Zuger Mobilitätskonzept ist mutlos – und wenig ehrgeizig Am Donnerstag beschäftigte sich der Zuger Kantonsrat mit dem Mobilitätskonzept. Chefredaktor Harry Ziegler über fehlenden Mut und Ehrgeiz in Regierung und Parlament. Harry Ziegler Drucken Teilen

Der Kanton Zug kann vieles. Eines aber ganz sicher nicht: Mobilität. Was der Kantonsrat in der Sitzung vom Donnerstag im Mobilitätskonzept festlegte, verdient das Prädikat: mutlos. Wo, wenn nicht in einem Konzept, könnten ehrgeizige Ziele in Sachen Klima, öffentlichem Verkehr oder Langsamverkehr einfliessen?

Diese Chance haben Regierung und Kantonsrat ungenutzt verstreichen lassen. Zwar hat die Linke versucht, Langsamverkehr oder öffentlichen Verkehr zu stärken – aber auch sie weder mutig noch visionär, sondern mit der sattsam bekannten Leier vom Strassenbau, der Mehrverkehr generiert. Von bürgerlicher Seite war bereits im Vorfeld weder das eine noch das andere erwartet worden.

Der verstorbene ehemalige Bundeskanzler Deutschlands, Helmut Schmidt, soll gesagt haben: «Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.» Das Zuger Mobilitätskonzept macht einen solchen Arztbesuch absolut unnötig. Das Papier des Kantons verdient den Namen Konzept nicht.

Vielmehr ist es eine simple Auflistung von Projekten, die realisiert werden sollten. Diese sind möglicherweise notwendig, wenn die Mobilitätsinfrastruktur mit dem prognostizierten Bevölkerungswachstum mithalten soll. Nur haben es sich alle Fraktionen im Kantonsparlament hierbei zu einfach gemacht: Von «Beton pfui» bis «Benzin hui» war alles dabei. Aber leider kaum Konstruktives oder Wegweisendes, wie der Weg aussehen könnte.

Nun gut, es ist müssig, vergebenen Chancen nachzutrauern. Auch wenn vorliegend festgestellt werden muss, dass kein grosser Wurf gelungen ist, es werden sich weitere Möglichkeiten ergeben. Denn, und das ist ja das Gute an einem Konzept, es ist eine Planung, die den Weg zu einem Ziel aufzeigt. Wobei es nicht verboten ist, Ziele neu zu definieren. Dabei können diese auch mutig und ehrgeizig sein.

Es braucht seitens der definierenden Behörden eigentlich nichts anderes als Mut und Ehrgeiz, den Kanton Zug in Sachen Mobilität und Klima vorwärtsbringen zu wollen. Und auch, wenn es viele nicht gerne hören: Zug mag in Sachen Finanzen spitze sein, aber es stellt sich die Frage, ob das alleine in Zukunft genügt?