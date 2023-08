Kommentar «Chefsache» Denkmalschutz kontra wirtschaftliche Interessen: Man kann es auch übertreiben Heimatschutz und Bauforum wehren sich gegen die Entlassung aus dem Inventar schützenswerter Objekte des Gebäudes, in dem das Kino Gotthard untergebracht ist. Und gefährden damit allenfalls die Kinotradition in der Stadt Zug. Harry Ziegler Drucken Teilen

Sie sind innovativ und wehren sich seit Jahren gegen den Niedergang des klassischen Kinos: die Zuger Kinobetreiber Hürlimann. Nun planen sie, um sich erfolgreich gegen die Konkurrenz von Netflix und Co. zu stemmen, eine Erweiterung des Kinos Gotthards an der gleichnamigen Strasse in der Stadt Zug.

Das Kino könnte, so zeigen Machbarkeitsstudien, um zwei kleinere Säle erweitert werden. Im dadurch vergrösserten Foyer könnte das Gastroangebot ausgebaut werden – die Stadt hätte ein multifunktionales Kino. Wenn da nicht dieses eine Problem wäre, das man eigentlich schon gelöst glaubte. Diese Lösung aber wird durch den Zuger Heimatschutz und das Zuger Bauforum bekämpft. Das Gebäude aus dem Jahr 1923, dessen Fassade unter Schutz steht, müsste aus dem Inventar schützenswerter Denkmäler des Kantons Zug Zug entlassen werden.

Tatsächlich hat das Amt für Denkmalpflege grünes Licht für die Entlassung gegeben. Und eine Güterabwägung zwischen Schutzwürdigkeit und berechtigtem Interesse an einer Weiterentwicklung des Gebäudes und damit zum allfälligen Überleben des Kinos gemacht.

Wobei das Amt für Denkmalpflege sich noch nicht mit einem allfälligen Umbauprojekt befasst hat. Was zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht nötig ist. Es liegt noch kein Bauprojekt bei den Bewilligungsbehörden. Es geht lediglich um die Klärung des Schutzstatus.

Zu dieser Klärung tragen Heimatschutz und Bauforum für die Öffentlichkeit wenig bei, wie unsere Zeitung diese Woche berichtete. Eine Beschwerde ist eingereicht, begründen wollte diese der Präsident des Bauforums unserer Zeitung gegenüber jedoch nicht. Laufendes Verfahren, hiess es lapidar.

Dadurch entsteht vorliegend der Eindruck, Heimatschutz und Bauforum erheben die Beschwerde einerseits vorsorglich und andererseits einfach, weil sie es können. Ohne Nennung von Gründen, weshalb sie sich gegen die Inventarentlassung wehren, scheint es, als ob es seitens dieser Organisationen zum Prinzip erhoben wurde, sich gegen jedwede Entlassung alter Bauten zu wehren. Oder anders gesagt: Man kann es auch übertreiben.