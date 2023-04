Kommentar «Chefsache» Der Kanton Zug schwimmt derzeit im Geld – was nun? Die Jahresrechnungen 2022 der Kantone zeigen: Es wurde Schlimmes erwartet, stattdessen gab’s in den meisten riesige Gewinne. Was tun mit diesem Geldsegen? Harry Ziegler Drucken Teilen

Immerhin: Der Kanton Zug liegt mit seinem Ergebnis 2022 von 332 Millionen Franken nicht so himmelweit neben dem Budget wie beispielsweise die Kantone Genf oder Zürich. Zugs Finanzverantwortliche hatten für das vergangene Jahr einen Gewinn von 204 Millionen Franken budgetiert.

Genf veranschlagte einen Verlust von 93 Millionen, machte jedoch einen Gewinn von 727 Millionen Franken. Und Zürich budgetierte einen Taucher von 523 Millionen, konnte aber ein tiefgrünes Plus von 543 Millionen Franken ausweisen.

Von den 24 vorliegenden Jahresrechnungen der Kantone (es fehlen Neuenburg und Waadt) haben gerade einmal 6 einen positiven Rechnungsabschluss 2022 prognostiziert. Das geht aus einem Artikel des Tages-Anzeigers hervor. Tatsächlich hat danach keiner der Kantone den prognostizierten Verlust eingefahren. Im Gegenteil. Bei allen – mit Ausnahme des Kantons Jura, der eine ausgeglichene Rechnung aufweist – schloss das Rechnungsjahr 2022 mit teils massiven Überschüssen.

Verrückte Welt der Kantonsfinanzen. Erklärt werden allerorten die Überschüsse durch nicht voraussehbare Mehreinnahmen, beispielsweise bei den natürlichen und den juristischen Personen. Oder bei den Grundstückgewinnsteuern. Überhaupt bei fast allen kantonalen Möglichkeiten, Geld einzunehmen. Dem Geldsegen dürfte auch künftig vorderhand kaum Einhalt geboten werden. Mindestens dann, wenn die Schweizerinnen und Schweizer für die Einführung der OECD-Mindeststeuer stimmen.

Es gibt aber auch die Kehrseite. Geringere Ausgaben, weil weniger Investitionen getätigt werden konnten. Und teils – so auch im Kanton Zug – wirken Sparpakete aus den früheren, schlechteren Jahren nach.

Zur Ehrenrettung der Zuger Finanzplaner muss gesagt werden, sie haben einigermassen realistisch budgetiert. Im Gegensatz zum Kanton Genf zwischen dessen Budget und Abschluss eine Differenz von über 800 Millionen Franken liegt, zeigt sich der Kanton Zug mit einer Differenz von «lediglich» 128 Millionen Franken geradezu moderat. Aber auch das ändert nichts daran, dass solche Zahlen Begehrlichkeiten wecken. Überall.

Nicht nur im Kanton Zug stellt sich deshalb die Frage: Was tun mit den Millionen? Ein Kollege meinte nach der Präsentation der Rechnung durch Finanzdirektor Heinz Tännler: Mit diesem Geld könnte der Kanton den öffentlichen Verkehr von allen doch gratis nutzen lassen. Ja, warum nicht? Damit wäre mindestens ein Anreiz geschaffen, weniger mit dem privaten Auto herumzupendeln. Was wiederum zur Klimaerholung beitrüge.

Eine Liste möglicher Begehrlichkeiten zu erstellen, ist unmöglich. Sollen einzelne Einrichtungen einen Anteil am Geldsegen erhalten? Oder sollen doch die Steuerzahlenden weiter entlastet werden? Vielleicht kann man den Familien etwas zugutetun? Die Wohnungsnot lindern und so weiter und so fort.

Die ineffizienteste Lösung wäre, das Geld für schlechte Zeiten zur Seite zu legen. Dieses Argument bringt jede Finanzchefin, jeder Finanzchef so sicher wie das Amen in der Kirche, wenn die Ideen fehlen, in was, gesellschaftlich Nützliches, investiert werden könnte.

Das «Verschoppen im Eigenkapital» allerdings wäre im Kanton Zug vor dem Hintergrund der massiven Überschüsse der vergangenen Jahre sowie einem Eigenkapital von fast zwei Milliarden Franken eine armselige Antwort. Klima, Armut, Wohnungsnot, Verkehrskollaps, Gleichstellung – Möglichkeiten, mit dem geäufneten Geld Lösungen – durchaus auch ungewöhnliche – zu suchen und schliesslich auch zu finanzieren, gäbe es zahlreiche.

Wenn eines gewiss ist: Sollte die Regierung keine Ideen zur Mittelverwendung haben, das Kantonsparlament ist diesbezüglich etwas kreativer. Am effektivsten aber wäre, wenn für einmal darauf gehört würde, was das Volk möchte.