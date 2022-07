Kommentar «Chefsache» Deutschkurse: Diese Art der Integration darf uns ruhig etwas kosten Für den Zuger Stadtrat ist klar: Für eine erfolgreiche Integration ist das Beherrschen der Sprache die wichtigste Voraussetzung. Deshalb will er das Erlernen der deutschen Sprache beispielsweise durch Geflüchtete weiterhin fördern. Harry Ziegler Drucken Teilen

Am Beherrschen der Sprache hängt so ziemlich alles, was persönlichen Erfolg und persönliches Wohlbefinden verspricht. Eine gemeinsame Sprache schafft Identität, Vertrauen, sie gibt Geborgenheit. Das spüren und wissen all jene, die eine Sprache verstehen und sprechen.

Das ist in Zug nicht anders. Die vor Ort gesprochene Sprache nicht zu verstehen, das grenzt aus. Deshalb, aber auch aufgrund des anhaltenden Erfolgs, möchte der Stadtrat weiterhin diese Deutschkurse für Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen anbieten. Was sich für Erwachsene bewährt, kann für Kinder nicht falsch sein.

Kommt hinzu, dass diese Integrationsmassnahme für Kinder mit 145'000 Franken jährlich relativ wenig kostet. Allerdings – und das ist dem Stadtrat bewusst – steht der Kreditantrag für die Jahre 2023 bis 2026 prognosemässig etwas unsicher da.

Es ist nämlich kaum abzuschätzen, wie viele Menschen, die wegen des Ukraine-Kriegs flüchten, mit ihren Kindern in den Kanton Zug gelangen. Deshalb ist im Antrag der Exekutive an den Grossen Gemeinderat auch eine Reserve eingerechnet. Insgesamt sollen 165'000 Franken jährlich gesprochen werden.

Der Stadtrat erkennt in seinem Bericht die Vorzüge einer frühen, bedarfsgerechten Sprachförderung. Gerade bei Kindern unterstütze dies die «soziale, emotionale und intellektuelle Entwicklung». Dass die Politik in der Stadt derartige Integrationsbemühungen unterstützt, ist ihr hoch anzurechnen. Ein kantonales Gesetz, das die Umsetzung der sozialen Integration vorschreibt, existiert nicht.

Zwar gibt es das Ausländergesetz des Bundes, das Kantone und Gemeinden verpflichtet, aktiv für die Integration der ausländischen Bevölkerung zu sorgen – wie das zu tun ist, da besteht Interpretationsspielraum. Ebenso beim Wort «aktiv». Die Stadt Zug beschreitet den Weg über die sprachliche Integration ausländischer Kinder. Und das seit über 16 Jahren.

Es müssen nicht immer hochfliegende Massnahmen sein, mit der man die ausländischen Mitbürger von den Vorteilen der Integration überzeugen will. Niederschwellige Massnahmen wie früher Sprachunterricht sind in der Regel wirkungsvoller.