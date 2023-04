Kommentar «Chefsache» Durchfahrverbot in Cham: Nörgeln bringt nichts mehr Die Umfahrung Cham-Hünenberg bietet für die Gemeinde Cham eine einmalige Gelegenheit, ihr Zentrum neu zu gestalten. Rahel Hug Drucken Teilen

Es ist ein Dauerbrenner in Cham, das Verkehrsthema. Der Stau im Ortszentrum soll ab 2027 endlich der Vergangenheit angehören. Dann nämlich, so ist es geplant, wird die Umfahrung Cham-Hünenberg eröffnet. Und mit der neuen Strasse die umstrittenen Massnahmen, die zum Projekt gehören. Konkret das Durchfahrverbot, das per Videoüberwachung an fünf Pforten kontrolliert wird.

So weit, so bekannt. Nun ist die Gemeinde Cham am Zug. Sie muss dafür sorgen, dass die Strassen und Plätze im Zentrum aufgewertet werden. Nachdem im Winter das Siegerprojekt für das «autoarme Zentrum» gekürt worden war, fand jüngst ein Mitwirkungsanlass für die Bevölkerung statt.

Für die Ennetseegemeinde bietet sich die einmalige Gelegenheit, dem Dorf ein ganz neues Gesicht zu geben und die Aufenthaltsqualität um ein Vielfaches zu steigern. Um bis zu 75 Prozent soll das Verkehrsaufkommen reduziert werden. Das ist massiv.

Zwar bleiben noch vier Jahre Zeit – das Projekt soll nach der Inbetriebnahme der Umfahrung realisiert werden. Aber: Es dürfte nicht ganz leicht werden, alle Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Das zeigte sich an der Mitwirkungsveranstaltung vom vergangenen Dienstag. Zum Beispiel sehen nicht alle gern, dass Raben- und Bärenkreisel dereinst aus dem Ortsbild verschwinden sollen. Auch die Auswahl der Bäume gab Anlass zu Diskussionen.

Grundeigentümer, Gewerbe, Politik, Fussgänger, Autofahrerinnen, Velofahrer, Kinder, betagte Menschen und viele mehr – es ist eine Mammutaufgabe, ein Zentrum so zu gestalten, dass es am Ende allen Anspruchsgruppen nützt.

Es ist gut, dass das Projekt nicht ausschliesslich am Tisch von Fachleuten entsteht. Die Bevölkerung gehört eingebunden – auch wenn das den Prozess nicht unbedingt vereinfacht. Und es ergibt Sinn, dass die grossen Chamer Plätze – Dorfplatz, Kirchplatz und Rigiplatz – separat thematisiert werden, wie es die Gemeinde entschieden hat. Zu wichtig ist ihre Funktion im künftigen Gefüge.

Ein zentraler Punkt geht aktuell immer wieder vergessen. Dass künftig eine Busse bezahlt, wer innerhalb von zehn Minuten das Ortszentrum mit dem Auto passiert, ist längst beschlossene Sache. Diese flankierende Massnahme war Teil des Auflageprojekts der Umfahrung Cham-Hünenberg. Der politische Prozess ist abgeschlossen.

Deshalb: Es bringt nichts, heute immer noch an dieser Massnahme herumzunörgeln. Vielmehr gilt es, sie als Chance zu sehen. Als Chance für echte Veränderungen in Chams Zentrum.