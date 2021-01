Kommentar «Chefsache» e-Government: Die Stadt Zug denkt richtigerweise hybrid Harry Ziegler, Chefredaktor der «Zuger Zeitung» zur neuen App eZug, welche ab sofort nutzbar ist.

Harry Ziegler. Bild: Stefan Kaiser

Die Stadt Zug – unter den Zuger Gemeinden Vorreiterin in Sachen e-Government – geht noch einen Schritt weiter. Sie hat gestern eine App vorgestellt, die den Verkehr mit den städtischen Behörden erleichtert. So können sich die Nutzer identifizieren oder offizielle Dokumente anfordern und in der App erhalten. Und dort, wo Gebühren anfallen, können diese gleich mit Kreditkarte, Twint oder Postcard bezahlt werden. Einzige Anforderung für die Nutzung der App ist das sogenannte Zuglogin.

Mit dieser App geht die Stadt Zug einen eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Denn die App ist Grundstein für weitere Anwendungen bezüglich e-Government. Dass Behördengänge in der Stadt Zug über eine App abgewickelt werden können, ist richtig. Vor allem vor dem Hintergrund, dass laut Stadtrat André Wicki heute über 80 Prozent der Internetnutzer über das Smartphone online sind. Die angebotenen Dienstleistungen der Stadt sind so rund um die Uhr verfügbar. Zudem nutzen aktuell drei von vier Personen das Internet, um Kontakt zu den Behörden herzustellen.

So weitsichtig die App ist, nicht alle Personen verfügen über die Möglichkeiten, die Kenntnisse oder die Hardware, um dieses Angebot zu nutzen. Deshalb gibt es neben dem digitalen Weg, auch noch den altbewährten Gang ins Stadthaus an den entsprechenden Schalter. Damit setzt der Stadtrat auf ein hybrides Modell, das allen Bedürfnissen – seien sie digitaler oder physischer Natur – entgegenkommt. Das dürfte ein bürgernahes Modell der Zukunft sein.