Kommentar «Chefsache» Ein Plädoyer für die Askese Den Begriff «Askese» verbinden manche mit «Körnlipicken», griesgrämigen, dünnen Menschen, überhaupt Unangenehmem. Es gibt aber auch eine andere Art der Askese, die im Kopf abläuft. Harry Ziegler

Nein, zu einem asketischen Lebenswandel neige ich nun wahrlich nicht. Faltenlos bin ich nur, weil ich diese gut und lustvoll unterfüttere. Mit leichtem Unwillen reagiere ich auf Menschen, die mich vom Sinn des asketischen Lebenswandels überzeugen möchten.

Wer an Askese denkt, denkt fast zwangsläufig an Völlerei (eine der sieben durch die katholische Kirche im 13. Jahrhundert definierten Todsünden, übrigens). Dass dauernde Völlerei ungesund ist, kann ich durchaus nachvollziehen. Allerdings beziehen sich die Begriffe «Askese» oder «Völlerei» im Allgemeinen auf einen körperlichen Zustand. Mag ja alles sein. Das sind jedoch nur Äusserlichkeiten.

In unserer Zeitung haben wir diese Woche über eine Pfarrerin aus Edlibach berichtet, die sich eine Woche bei einer Kirche in St.Gallen einschliessen liess, wie im 10. Jahrhundert die heilige Wiborada. Beeindruckend – auch wenn die meisten Inklusinnen sich früher über Jahrzehnte einmauern liessen und vielfach den Verstand verloren. Was die Edlibacherin über ihre Woche in der Wiborada-Zelle berichtet, ist eindrücklich. Es zeigt auch, dass sich Askese nicht nur auf das körperliche Erscheinungsbild beschränkt. Es ist auch eine Art Askese, eine Woche lang auf sich selber zurückgeworfen zu sein, sich mit sich selber beschäftigen zu müssen.

Aktuell wäre eine derartige Askese für viele unter uns ziemlich sicher eine Wohltat. Ich bin überzeugt, manches würde sich nach einer solchen Woche doch stark relativieren.