Kommentar «Chefsache» Gewalt gegen ältere Menschen: Wir müssen hinschauen und handeln Gewalt ist nie eine Lösung. Laut dem Zuger Seniorenverband nimmt aber genau diese gegen ältere Menschen zu. Das ist einerseits ein gesellschaftliches Problem. Andererseits ein Armutszeugnis. Harry Ziegler

Es macht betroffen, was eine 75-jährige Zugerin diese Woche in unserer Zeitung bezüglich Gewalt gegen ältere Menschen gesagt hat. Umso mehr als es ihre eigene Tochter war, die eines Tages zuschlug. Dieser Fall steht exemplarisch für die 300’000 Seniorinnen und Senioren in der Schweiz, die jährlich von Gewalt betroffen sind.

Der Grund, Gewalt auszuüben, mag in jedem Fall ein anderer sein. Auch die Art von Gewalt – physisch und psychisch – mag in jedem Fall eine andere sein. Im Falle älterer Menschen wiegt dies besonders schwer. Denn sie sind oftmals von ihren Bezugspersonen abhängig und trauen sich nicht, bei Drittpersonen oder Fachstellen Hilfe zu holen.

Was also tun? Zum einen die Gesellschaft sensibilisieren, dass sie hier ein Problem hat. Diesbezüglich läuft seit Frühjahr, lanciert durch die Schweizerische Kriminalprävention, das Kompetenzzentrum Alter ohne Gewalt und die Opferhilfe Schweiz, die Sensibilisierungskampagne «Gewalt im Alter». Sie soll Opfer ermutigen, über das Thema zu sprechen und Hilfe zu holen.

Zum anderen liegt es an jeder und jedem Einzelnen, hinzuschauen und zu reagieren, wenn man etwas wahrnimmt. Laut Zuger Seniorenverband soll man das Gespräch suchen und auf die Hilfsangebote aufmerksam machen. Einschreiten ist nicht einfach, wegschauen und vergessen schon. Wegschauen, egal ob bei Gewalt oder anderen Problemen, ist in jedem Fall ein Armutszeugnis.

Ausserdem führt diese Gleichgültigkeit dazu, dass man sich als Mensch, der naturgemäss altert, fragt: Bin ich das nächste Opfer?